Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе поделился неожиданным наблюдением о своём состоянии.
Артист признался, что подозревает у себя синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
"Да я и сам про себя понимаю, что у меня СДВГ, так же как у любого нормального человека, у которого в руках телефон", — поделился Цискаридзе в беседе с kp.ru.
При этом он порадовался, что застал время без смартфонов. Хореограф заявил, что до сих пор помнит наизусть некоторые номера телефонов из той эпохи, когда гаджетов ещё не было.
Ранее Николай Цискаридзе в интервью Надежде Стрелец признался, что обожает Аллу Пугачёву и считает её одним из трёх главных голосов в мире наряду с Марией Каллас и Эдит Пиаф.
Мощная корневая система этого растения скрывает истинную причину его появления, делая обычное рыхление почвы фатальной ошибкой для будущего урожая.