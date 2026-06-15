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Раньше память работала иначе: Николай Цискаридзе обнаружил у себя признаки скрытого недуга

Шоу-бизнес

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе поделился неожиданным наблюдением о своём состоянии.

Николай Цискаридзе
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Николая Цискаридзе by Инстаграм-аккаунт Николая Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Артист признался, что подозревает у себя синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

"Да я и сам про себя понимаю, что у меня СДВГ, так же как у любого нормального человека, у которого в руках телефон", — поделился Цискаридзе в беседе с kp.ru.

При этом он порадовался, что застал время без смартфонов. Хореограф заявил, что до сих пор помнит наизусть некоторые номера телефонов из той эпохи, когда гаджетов ещё не было.

Ранее Николай Цискаридзе в интервью Надежде Стрелец признался, что обожает Аллу Пугачёву и считает её одним из трёх главных голосов в мире наряду с Марией Каллас и Эдит Пиаф.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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