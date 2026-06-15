Зачем Бог придумал секс? Какие шутки принцесса Диана писала в письмах близкому другу-актёру

Принцесса Диана, трагически погибшая в 1997 году, в начале 1990-х поддерживала близкую дружбу с британским актёром Теренсом Стэмпом, который скончался в прошлом году. Их личная переписка, включающая письма, открытки и другие вещи, стала известна благодаря коллекции, подготовленной к аукциону.

Фото: flickr.com by John MacIntyre, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Принцесса Диана

Письма относятся к непростому периоду в жизни Дианы — после публикации биографии Эндрю Мортона, где она откровенно рассказывала о несчастье в браке с принцем Чарльзом.

"На другой открытке, в которой Диана поблагодарила актёра за шампанское, выпитое за обедом, была изображена карикатура на пару в постели с подписью "Зачем Бог придумал секс?", а внутри — шутливый ответ: "Чтобы женатые люди хоть раз в два года что‑нибудь делали"", — сообщает RadarOnline.

В октябре 1991 года Диана поблагодарила Стэмпа за приготовленный обед и с иронией упомянула приём антидепрессантов. В декабре того же года она отправила ему юмористическую открытку с изображением женской груди и подписью "Всё самое лучшее из Лондона". По словам источников, эти письма показывают, как принцесса с помощью юмора и поддержки близких справлялась с давлением публичности.

Ранее, в декабре 1995 года, состоялась единственная встреча принцессы Дианы и Джона Кеннеди-младшего. Издатель журнала George пытался уговорить её сняться для обложки, но получил отказ.