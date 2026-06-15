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Это не может быть искренним: какую претензию Юрий Лоза предъявил Филиппу Киркорову

Шоу-бизнес

Автор хита "Плот" Юрий Лоза резко высказался о творчестве Филиппа Киркорова. Поводом стали совместные записи 59-летнего поп-короля с молодыми исполнителями.

Филипп Киркоров на РНМП
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Филипп Киркоров на РНМП

"Без слёз не взглянешь. Это отвратительно всё смотрится", — заявил Лоза, которого цитирует Telegram-канал "Звездач".

По его словам, главное в песне — искренность. Киркоров не может быть искренним, когда поёт молодёжные треки, точно так же, как молодой артист не сможет искренне исполнить песню для людей старшего возраста. Когда искренность пропадает, песня становится неинтересной.

Лоза также отметил, что он единственный исполнитель, у которого все песни удачные, и с ним можно поговорить на любые темы, в отличие от Киркорова, с которым, по его мнению, можно обсуждать только костюмы, украшения и недвижимость.

Ранее певица Татьяна Буланова вступилась за молодого артиста Ваню Дмитриенко, которого Юрий Лоза сравнил с осьминогом Паулем. Буланова заявила, что уверена в успехе Дмитриенко, ведь тот уже собрал два "Ледовых дворца" в Петербурге.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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