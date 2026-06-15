Больше никакой определённости в графике: состояние Ольги Бузовой затянуло пребывание в клинике

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Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Бузова, которая на днях перенесла экстренную операцию на колене после того, как поскользнулась в ванной, вышла на связь в Telegram-канале.

Певица Ольга Бузова
Фото: Телеграм-канал Ольги Бузовой by неизвестен is licensed under public doman
Певица Ольга Бузова

Она рассказала, что восстановление идёт тяжелее, чем предполагалось.

"Сегодня поспала чуть больше трёх часов, уже успех. Я до сих пор в больнице. О выписке не может быть и речи, ибо я самостоятельно не могу передвигаться", — высказалась она.

По словам Бузовой, врачи обнаружили, что рана оказалась слишком глубокой, поэтому сроки выписки пока не определены. Певица подчеркнула, что ей трудно принять неопределённость: лето было расписано проектами, но теперь их, очевидно, придётся отложить.

Ранее Ольга Бузова рассказывала, что готова к серьёзным отношениям и детям, и даже не исключала романа с недавно освободившимся Григорием Лепсом.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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