Горькие слёзы близкой подруги: Орлова обратилась к Фриске с пронзительной просьбой после утраты

Певица Ольга Орлова почтила память своей близкой подруги и коллеги по группе "Блестящие" Жанны Фриске в 11-ю годовщину её смерти. 15 июня 2015 года певица ушла из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Фото: Telegram by Telegram-канал Ольги Орловой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ольга Орлова и Жанна Фриске

В личном блоге Орлова опубликовала совместное фото с покойной артисткой и написала: "11 лет без тебя… Скучаю. Встреть там мою Сонюшку [покойная кошка Ольги Орловой], позаботься о ней".

Ольга Орлова была крёстной матерью сына Жанны — Платона. Во время тяжёлой болезни подруги она оставалась рядом до самого конца.

Накануне, 14 июня, певица сообщила о смерти своей кошки по имени Соня, которая страдала от редкого врождённого заболевания — синдрома Аддисона. Животному было меньше четырёх лет.

Ранее, в день 11-й годовщины смерти Жанны Фриске, бывший гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев опубликовал пост, в котором впервые объяснил, почему не даёт сыну Платону встречаться с родителями певицы. По его словам, родственники Жанны никогда не предлагали личных встреч, а звали мальчика только на телевизионные ток-шоу.