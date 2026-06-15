Маргарита Гаврилина, адвокат семьи покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы (погиб в декабре 2024 года), в Telegram-канале жёстко высказалась об Анне Седоковой.
Поводом стало появление певицы в новом выпуске шоу "Мастер игры", где она вновь рассказала о переживаниях после смерти экс-супруга.
"Поверьте, вы по-прежнему отрицательный герой, и имя ваше воспринимается как нарицательное! Мне интересно, кто даёт возможность этому субъекту с невероятно сомнительной репутацией, и политически в том числе сомнительной, попадать в эфирные сетки вещания?" — возмутилась адвокат.
По мнению Гаврилиной, Седокова пытается представить себя жертвой, тогда как на самом деле именно она "погубила" баскетболиста. Адвокат призвала перестать "лить розовые сопли" и напомнила, что Яниса уничтожило не отсутствие любви, а предательство того, кого он считал самым родным человеком.
"Возмутительно то, что эта женщина смеет всуе вспоминать того, кого погубила!" — заключила Гаврилина.
Ранее Анна Седокова в премьерном выпуске второго сезона реалити-шоу "Мастер игры" откровенно рассказала, что после смерти Яниса Тиммы ей казалось, будто её ненавидит весь мир.
Мощная корневая система этого растения скрывает истинную причину его появления, делая обычное рыхление почвы фатальной ошибкой для будущего урожая.