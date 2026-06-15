Нарицательное имя и розовые сопли: как защита семьи Тиммы ответила на новые откровения Седоковой

Маргарита Гаврилина, адвокат семьи покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы (погиб в декабре 2024 года), в Telegram-канале жёстко высказалась об Анне Седоковой.

Фото: личный аккаунт Анны Седоковой в Инстаграм* (запрещён в РФ) public domain Анна Седокова

Поводом стало появление певицы в новом выпуске шоу "Мастер игры", где она вновь рассказала о переживаниях после смерти экс-супруга.

"Поверьте, вы по-прежнему отрицательный герой, и имя ваше воспринимается как нарицательное! Мне интересно, кто даёт возможность этому субъекту с невероятно сомнительной репутацией, и политически в том числе сомнительной, попадать в эфирные сетки вещания?" — возмутилась адвокат.

По мнению Гаврилиной, Седокова пытается представить себя жертвой, тогда как на самом деле именно она "погубила" баскетболиста. Адвокат призвала перестать "лить розовые сопли" и напомнила, что Яниса уничтожило не отсутствие любви, а предательство того, кого он считал самым родным человеком.

"Возмутительно то, что эта женщина смеет всуе вспоминать того, кого погубила!" — заключила Гаврилина.

Ранее Анна Седокова в премьерном выпуске второго сезона реалити-шоу "Мастер игры" откровенно рассказала, что после смерти Яниса Тиммы ей казалось, будто её ненавидит весь мир.