Она не смогла доказать свои слова: чем закончилось противостояние Виктории Бони и Авроры Кибы

В Москве завершилось судебное разбирательство между телеведущей Викторией Боней и 20-летней Авророй Кибой, бывшей девушкой певца Григория Лепса.

Фото: commons.wikimedia.org by Gil Zetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виктория Боня

Как сообщает Telegram-канал "112", суд отказал Боне в удовлетворении иска на 3 миллиона рублей. Поводом стали публикации Кибы в соцсетях, где она утверждала, что Боня "всю жизнь находилась в статусе чьей-то любовницы" и начинала карьеру с продажи своего тела за 3 тысячи евро.

"Нам результат был не важен. Она не смогла доказать свои слова", — заявил адвокат Виктории Бони Алексей Лунёв.

Сторона Бони предоставила суду скриншоты сторис*, фрагменты интервью и публикации в СМИ, но суд встал не на её сторону. Аврора Киба, в свою очередь, отказалась от авторства спорных публикаций и не смогла подтвердить ранее озвученные обвинения.

Ранее, в начале июня, Виктория Боня в слезах рассказала подписчикам, что её любимая кошка Мурочка тяжело больна. У питомца обнаружили неоперабельную опухоль, животное почти перестало есть. По словам телеведущей, ветеринары советовали ей попрощаться с кошкой, которая прожила с ней почти 19 лет.

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