Хватит врать на всю страну: сестра Жанны Фриске разоблачила циничные манипуляции Шепелева

Сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, резко отреагировала на недавние заявления Дмитрия Шепелева.

Фото: instagram by личный аккаунт Натальи Фриске в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наталья Фриске

Телеведущий, который воспитывает их общего сына Платона, ранее сообщил, что родственники певицы якобы настаивали на встречах с мальчиком исключительно в телевизионной студии перед камерами. Наталья назвала это ложью.

"Это полнейший бред. Мы хотим встретиться с ребёнком, просто хотя бы его увидеть. Я пыталась на его день рождения передать ему подарок, на что было сказано, что ничего нельзя ему передавать. Полнейший бред, как обычно у Димы, лишь бы ему только выйти на публику, и чтобы о нём опять поговорили и бедненького пожалели", — поделилась Наталья.

По её словам, на протяжении последних лет Шепелев придумывал разные отговорки, чтобы препятствовать общению семьи с Платоном: ссылался на болезни, прописывал встречи в Белоруссии на каком-то поле.

"Я вам могу показать все переписки, у меня у отца они сохранились", — добавила она в разговоре с Super.ru.

Ранее Наталья Фриске вместе с дочерью и отцом навестила могилу Жанны накануне 11-й годовщины её смерти. Родные убрались на захоронении, украсили его алыми розами и установили новое фото.