Сплошной обман и имитация таланта: Николай Цискаридзе разоблачил масштабную подмену в балете

Народный артист России, руководитель Академии русского балета Николай Цискаридзе высказался о влиянии искусственного интеллекта на хореографию.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Николая Цискаридзе by Инстаграм-аккаунт Николая Цискаридзе Николай Цискаридзе

По словам балетмейстера, он видел множество роликов в соцсетях, где нейросети корректируют не только внешность танцоров, но и их движения.

"Был потрясён, как они в своих роликах ноги себе вытягивали, лица улучшали. Поразительно, насколько техника пошла далеко, даже видеоматериал можно скорректировать, и ты выглядишь более интересно и убедительно. Потому я очень многому не верю, если это не живой отрывок из спектакля", — поделился артист в беседе с kp.ru.

Цискаридзе подчеркнул, что основа настоящего танца — не количество оборотов и прыжков, а умение правильно входить в движение и выходить из него, а также смысл, вложенный в каждый жест. По его мнению, сегодня таким мастерством владеют единицы, и ИИ здесь бессилен.

Ранее Николай Цискаридзе в интервью Надежде Стрелец признался, что обожает Аллу Пугачёву и считает её одним из трёх главных голосов в мире.