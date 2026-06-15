Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сплошной обман и имитация таланта: Николай Цискаридзе разоблачил масштабную подмену в балете
Солнца больше не хватит на всех: как солнечный свет перераспределится по планете к 2100 году
Трамп пытается продать перемирие как победу: Иран дал США повод срочно искать передышку
Тайга охвачена пламенем: тысячи гектаров леса превратились в источник удушливого смога в Сибири
Шоколадно-банановый пирог готовят, не раскаляя кухню: как превратить сковороду в кондитерский цех
Не нужны часы в спортзале: всего 15 минут и руки становятся заметно более подтянутыми
Химия на даче больше не нужна: решение в Петербурге заставит насекомых исчезнуть навсегда
Офисная рутина становится ядом: как привычная работа незаметно ломает карьеру
Спасительный круг для кино: Сокуров просит Михалкова вмешаться в судьбу 37 фильмов

Это заложено в моём ДНК: Цискаридзе объяснил нежелание судить уехавшую из России певицу

Шоу-бизнес

Хореограф и бывший премьер Большого театра Николай Цискаридзе в интервью журналистке Надежде Стрелец откровенно высказался о своей любви к певице Алле Пугачёвой.

Николай Цискаридзе
Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Николай Цискаридзе

Артист признался, что не понимает хейта, с которым сталкивается из-за этого.

"Для меня не бывает бывших кумиров", — поделился Цискаридзе.

По его словам, существует три главных голоса, которые он носит в себе с детства: Мария Каллас, Эдит Пиаф и Алла Пугачёва. Позже добавились и другие великие люди, но это его "ДНК". Танцор недоумевает, почему он, человек гораздо младше Пугачёвой, должен судить её за то, где она хочет жить или что говорит.

"К творчеству это имеет какое отношение?" — задаётся вопросом Цискаридзе.

Ранее сама Надежда Стрелец в Telegram-канале выступила в защиту Майкла Джексона, заявив, что не верит обвинениям в растлении.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ваша причёска вас старит: 3 ошибки в длине волос, которые добавляют лишние годы
Красота и стиль
Ваша причёска вас старит: 3 ошибки в длине волос, которые добавляют лишние годы
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Авто
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Популярное
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином

Мощная корневая система этого растения скрывает истинную причину его появления, делая обычное рыхление почвы фатальной ошибкой для будущего урожая.

Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Последний рубеж обороны пал: Петербург лишился возможности легально зайти в воду до конца сезона
Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие
Пожар в Киево-Печерской лавре обнажил опасную сделку Запада с главным чёртом Любовь Степушова
Вес растет не от еды: назван популярный утренний напиток, заставляющий тело копить жир
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Заходят в номер и теряют дар речи: телевизор в приграничном Китае доводит туристов из Приморья до шока
Заходят в номер и теряют дар речи: телевизор в приграничном Китае доводит туристов из Приморья до шока
Последние материалы
Пенсионная ловушка 2026: какой размер накоплений лишает права на разовую выплату
Пожар в Киево-Печерской лавре обнажил опасную сделку Запада с главным чёртом
Ваш главный тренажер — это стена: топ-5 упражнений, которые встряхнут всё тело
Лояльность украинцев может качнуться к России: Москва может сыграть на главной боли Киева
Новый игрок на евразийской шахматной доске: Филиппины выходят из чужой тени, делая ставку на Москву
Баллы ЕГЭ стали приманкой: как на стрессе школьников делают не только деньги
Это заложено в моём ДНК: Цискаридзе объяснил нежелание судить уехавшую из России певицу
Мусор или клад? 9 способов превратить старую посуду в дизайнерские вещи в саду
Этот способ нанесения духов признали опасным: миллионы людей совершают одну ошибку
Мозг начал копировать опухоль: генетический сбой предопределил гибель нейронов при деменции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.