Это заложено в моём ДНК: Цискаридзе объяснил нежелание судить уехавшую из России певицу

Хореограф и бывший премьер Большого театра Николай Цискаридзе в интервью журналистке Надежде Стрелец откровенно высказался о своей любви к певице Алле Пугачёвой.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Николай Цискаридзе

Артист признался, что не понимает хейта, с которым сталкивается из-за этого.

"Для меня не бывает бывших кумиров", — поделился Цискаридзе.

По его словам, существует три главных голоса, которые он носит в себе с детства: Мария Каллас, Эдит Пиаф и Алла Пугачёва. Позже добавились и другие великие люди, но это его "ДНК". Танцор недоумевает, почему он, человек гораздо младше Пугачёвой, должен судить её за то, где она хочет жить или что говорит.

"К творчеству это имеет какое отношение?" — задаётся вопросом Цискаридзе.

Ранее сама Надежда Стрелец в Telegram-канале выступила в защиту Майкла Джексона, заявив, что не верит обвинениям в растлении.