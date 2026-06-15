Это невозможно переснять: Дмитрий Шепелев решился на откровенный разговор в годовщину смерти Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в день 11-й годовщины смерти певицы Жанны Фриске (скончалась 15 июня 2015 года от рака мозга) опубликовал трогательный пост в соцсетях. Он поделился совместным фото и рассказал, что их 13-летний сын Платон хранит память о матери.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Дмитрия Шепелева by Инстаграм-аккаунт Дмитрия Шепелева Дмитрий Шепелев

Но главной неожиданностью стали откровения Шепелева о конфликте с родителями Жанны.

"За годы, прошедшие со дня гибели Жанны, я получил не один десяток предложений о встрече. Каждое отклонил. Все они были об одном — встретиться в телевизионной студии, под камеры, на публику. Других не было. Мне очень горько от того, что самые близкие люди для Платона безвозвратно упустили его детство, не были рядом в обычные дни, без камер и поводов. Это то, что нельзя вернуть и нельзя переснять. Я плачу, когда думаю об этом", — написал Шепелев.

Он подчеркнул, что как отец принял решение: встречи сына с кем бы то ни было не являются материалом для эфира. "То, что происходит между близкими людьми, не нуждается в съёмке и монтаже", — добавил он.

Сейчас Шепелев живёт с дизайнером Екатериной Тулуповой, у них есть общий сын Тихон, они также воспитывают дочь Екатерины от прошлых отношений. Платон, по словам отца, растёт в любви и покое.

Ранее, 14 июня, сестра Жанны Фриске Наталья навестила могилу певицы накануне годовщины смерти. Она пришла вместе с дочерью и отцом, убралась на захоронении, украсила его алыми розами.