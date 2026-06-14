Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Степпер против беговой дорожки: какой тренажер на самом деле сжигает жир
Очереди ушли в прошлое: масштабная цифровизация заправок в России сократила время ожидания в разы
Огненный шар в вашем саду: идеальное растение, которое заставляет забыть об увядании
Ароматный, как в лучшей кондитерской: рецепт сметанника без выпечки, который тает во рту
Одиннадцатая годовщина без Жанны: признание Натальи Фриске раскрыло истинное состояние семьи
Искусство освещения: 5 приемов, которые сделают вашу комнату просторнее и уютнее
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Максимум яблок на минимуме места: как выбрать идеальное дерево для маленького участка
Сравнения с осьминогом вышли боком: Буланова указала Лозе на реальные успехи Вани Дмитриенко

Ни одной улики, только слова обиженных: почему российская журналистка считает обвинения против Джексона ложными

Шоу-бизнес

Журналистка и телеведущая Надежда Стрелец в Telegram-канале высказалась о недавно вышедшем байопике "Майкл", посвящённом королю поп-музыки.

Майкл Джексон
Фото: commons.wikimedia.org by INTX: The Internet & Television Expo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Майкл Джексон

Она призналась, что боялась смотреть фильм из-за обвинений в растлении несовершеннолетних, в которые, по её словам, "никогда не верила".

"Для меня в истории поп-музыки нет величины более значимой, чем Майкл Джексон. Я могла бы написать курсовую или дипломную работу о диалектике его мифа. Кстати, есть исследования, где почти математически доказана его гениальность. И как человек, который изучал от и до его биографию и смотрел все эти фильмы-разоблачения, я ни одной секунды не верила в то, что говорят про Джексона эти люди", — написала Стрелец.

По её мнению, поведение Джексона, которому было комфортно только с детьми, объясняется его собственным травмированным детством и не имеет ничего общего с жестокими схемами настоящих педофилов. Она отметила, что ФБР не нашло никаких улик против музыканта, несмотря на слежку.

Ранее блогерша Айза-Лилуна Ай в Telegram-канале раскритиковала мужчин старше 40 лет, заявив, что они выглядят так, будто "пережили два пожара", и уступают молодым в развитии.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Зеленые воры в кроне дерева: как за 20 минут с секатором удвоить урожай плодовых деревьев
Садоводство, цветоводство
Зеленые воры в кроне дерева: как за 20 минут с секатором удвоить урожай плодовых деревьев
Прощание с американским газом: европейские гиганты пошли на крайние и болезненные меры
Газ
Прощание с американским газом: европейские гиганты пошли на крайние и болезненные меры
Плоды размером с кулак: как заставить перец работать на урожай, а не на зелень
Садоводство, цветоводство
Плоды размером с кулак: как заставить перец работать на урожай, а не на зелень
Популярное
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином

Мощная корневая система этого растения скрывает истинную причину его появления, делая обычное рыхление почвы фатальной ошибкой для будущего урожая.

Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Вес растет не от еды: назван популярный утренний напиток, заставляющий тело копить жир
Последний рубеж обороны пал: Петербург лишился возможности легально зайти в воду до конца сезона
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Британия перешла от мониторинга к физическому захвату судов с российской нефтью
Вчерашний хит уже не в цене: почему трейд-ин срезает сотни тысяч с китайских кроссоверов
Чистый вкус, который не купишь в магазине: как засолить огурцы так, чтобы они были хрустящими
Чистый вкус, который не купишь в магазине: как засолить огурцы так, чтобы они были хрустящими
Последние материалы
Очереди ушли в прошлое: масштабная цифровизация заправок в России сократила время ожидания в разы
Огненный шар в вашем саду: идеальное растение, которое заставляет забыть об увядании
Ароматный, как в лучшей кондитерской: рецепт сметанника без выпечки, который тает во рту
Одиннадцатая годовщина без Жанны: признание Натальи Фриске раскрыло истинное состояние семьи
Искусство освещения: 5 приемов, которые сделают вашу комнату просторнее и уютнее
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Максимум яблок на минимуме места: как выбрать идеальное дерево для маленького участка
Сравнения с осьминогом вышли боком: Буланова указала Лозе на реальные успехи Вани Дмитриенко
Год съёмок закончился драмой: голливудская звезда не ответила взаимностью коллеге из России
Срок годности йогурта на исходе? 5 минут — и у вас ресторанный десерт в стакане
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.