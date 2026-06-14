Журналистка и телеведущая Надежда Стрелец в Telegram-канале высказалась о недавно вышедшем байопике "Майкл", посвящённом королю поп-музыки.
Она призналась, что боялась смотреть фильм из-за обвинений в растлении несовершеннолетних, в которые, по её словам, "никогда не верила".
"Для меня в истории поп-музыки нет величины более значимой, чем Майкл Джексон. Я могла бы написать курсовую или дипломную работу о диалектике его мифа. Кстати, есть исследования, где почти математически доказана его гениальность. И как человек, который изучал от и до его биографию и смотрел все эти фильмы-разоблачения, я ни одной секунды не верила в то, что говорят про Джексона эти люди", — написала Стрелец.
По её мнению, поведение Джексона, которому было комфортно только с детьми, объясняется его собственным травмированным детством и не имеет ничего общего с жестокими схемами настоящих педофилов. Она отметила, что ФБР не нашло никаких улик против музыканта, несмотря на слежку.
Ранее блогерша Айза-Лилуна Ай в Telegram-канале раскритиковала мужчин старше 40 лет, заявив, что они выглядят так, будто "пережили два пожара", и уступают молодым в развитии.
Мощная корневая система этого растения скрывает истинную причину его появления, делая обычное рыхление почвы фатальной ошибкой для будущего урожая.