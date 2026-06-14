Ни одной улики, только слова обиженных: почему российская журналистка считает обвинения против Джексона ложными

Журналистка и телеведущая Надежда Стрелец в Telegram-канале высказалась о недавно вышедшем байопике "Майкл", посвящённом королю поп-музыки.

Фото: commons.wikimedia.org by INTX: The Internet & Television Expo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Майкл Джексон

Она призналась, что боялась смотреть фильм из-за обвинений в растлении несовершеннолетних, в которые, по её словам, "никогда не верила".

"Для меня в истории поп-музыки нет величины более значимой, чем Майкл Джексон. Я могла бы написать курсовую или дипломную работу о диалектике его мифа. Кстати, есть исследования, где почти математически доказана его гениальность. И как человек, который изучал от и до его биографию и смотрел все эти фильмы-разоблачения, я ни одной секунды не верила в то, что говорят про Джексона эти люди", — написала Стрелец.

По её мнению, поведение Джексона, которому было комфортно только с детьми, объясняется его собственным травмированным детством и не имеет ничего общего с жестокими схемами настоящих педофилов. Она отметила, что ФБР не нашло никаких улик против музыканта, несмотря на слежку.

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