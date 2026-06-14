Одиннадцатая годовщина без Жанны: признание Натальи Фриске раскрыло истинное состояние семьи

Сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, накануне 11-й годовщины смерти артистки приехала на её могилу. Жанна ушла из жизни 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет после борьбы с агрессивной формой рака мозга.

Фото: instagram by личный аккаунт Натальи Фриске в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наталья Фриске

Наталья пришла на кладбище вместе со своей дочерью Луной и отцом Владимиром Фриске. Родные убрались на могиле, украсили её букетом алых роз и установили новое фото.

"Нет, не легче… Просто привыкаешь к этой боли. Каждый раз: боль, слёзы, непринятие, что тебя больше нет", — призналась Наталья.

Напомним, у Жанны обнаружили онкологию во время беременности. Врачи предлагали немедленно начать химиотерапию, но певица решила сначала родить. Её сын Платон появился на свет 7 апреля 2013 года. Сейчас мальчик живёт с отцом, телеведущим Дмитрием Шепелевым, и, по данным СМИ, не поддерживает связь с родными матери.

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