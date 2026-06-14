Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ни одной улики, только слова обиженных: почему российская журналистка считает обвинения против Джексона ложными
Степпер против беговой дорожки: какой тренажер на самом деле сжигает жир
Очереди ушли в прошлое: масштабная цифровизация заправок в России сократила время ожидания в разы
Огненный шар в вашем саду: идеальное растение, которое заставляет забыть об увядании
Ароматный, как в лучшей кондитерской: рецепт сметанника без выпечки, который тает во рту
Искусство освещения: 5 приемов, которые сделают вашу комнату просторнее и уютнее
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Максимум яблок на минимуме места: как выбрать идеальное дерево для маленького участка
Сравнения с осьминогом вышли боком: Буланова указала Лозе на реальные успехи Вани Дмитриенко

Одиннадцатая годовщина без Жанны: признание Натальи Фриске раскрыло истинное состояние семьи

Шоу-бизнес

Сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, накануне 11-й годовщины смерти артистки приехала на её могилу. Жанна ушла из жизни 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет после борьбы с агрессивной формой рака мозга.

Наталья Фриске
Фото: instagram by личный аккаунт Натальи Фриске в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наталья Фриске

Наталья пришла на кладбище вместе со своей дочерью Луной и отцом Владимиром Фриске. Родные убрались на могиле, украсили её букетом алых роз и установили новое фото.

"Нет, не легче… Просто привыкаешь к этой боли. Каждый раз: боль, слёзы, непринятие, что тебя больше нет", — призналась Наталья.

Напомним, у Жанны обнаружили онкологию во время беременности. Врачи предлагали немедленно начать химиотерапию, но певица решила сначала родить. Её сын Платон появился на свет 7 апреля 2013 года. Сейчас мальчик живёт с отцом, телеведущим Дмитрием Шепелевым, и, по данным СМИ, не поддерживает связь с родными матери.

Ранее актриса Ольга Погодина, потерявшая мужа Алексея Пиманова, в документальном фильме назвала его уход "трагедией планетарного масштаба".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Киевские власти лишились финансовой опоры: западные кредиторы заблокировали жизненно важный транш
Мир. Новости мира
Киевские власти лишились финансовой опоры: западные кредиторы заблокировали жизненно важный транш
Прощание с американским газом: европейские гиганты пошли на крайние и болезненные меры
Газ
Прощание с американским газом: европейские гиганты пошли на крайние и болезненные меры
Последний рубеж обороны пал: Петербург лишился возможности легально зайти в воду до конца сезона
Новости Санкт-Петербурга
Последний рубеж обороны пал: Петербург лишился возможности легально зайти в воду до конца сезона
Популярное
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином

Мощная корневая система этого растения скрывает истинную причину его появления, делая обычное рыхление почвы фатальной ошибкой для будущего урожая.

Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Вес растет не от еды: назван популярный утренний напиток, заставляющий тело копить жир
Последний рубеж обороны пал: Петербург лишился возможности легально зайти в воду до конца сезона
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Британия перешла от мониторинга к физическому захвату судов с российской нефтью
Вчерашний хит уже не в цене: почему трейд-ин срезает сотни тысяч с китайских кроссоверов
Чистый вкус, который не купишь в магазине: как засолить огурцы так, чтобы они были хрустящими
Чистый вкус, который не купишь в магазине: как засолить огурцы так, чтобы они были хрустящими
Последние материалы
Очереди ушли в прошлое: масштабная цифровизация заправок в России сократила время ожидания в разы
Огненный шар в вашем саду: идеальное растение, которое заставляет забыть об увядании
Ароматный, как в лучшей кондитерской: рецепт сметанника без выпечки, который тает во рту
Одиннадцатая годовщина без Жанны: признание Натальи Фриске раскрыло истинное состояние семьи
Искусство освещения: 5 приемов, которые сделают вашу комнату просторнее и уютнее
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Максимум яблок на минимуме места: как выбрать идеальное дерево для маленького участка
Сравнения с осьминогом вышли боком: Буланова указала Лозе на реальные успехи Вани Дмитриенко
Год съёмок закончился драмой: голливудская звезда не ответила взаимностью коллеге из России
Срок годности йогурта на исходе? 5 минут — и у вас ресторанный десерт в стакане
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.