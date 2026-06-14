Певица Татьяна Буланова выразила поддержку 20-летнему артисту Ване Дмитриенко, который на днях стал объектом критики со стороны Юрия Лозы.
Поводом для обсуждения стал вопрос: сможет ли молодой исполнитель когда-нибудь собрать концерт в московских "Лужниках".
"Я думаю, что у Вани получится собрать "Лужники", потому что, по крайней мере, в Петербурге он собрал два "Ледовых дворца", и это здорово. Чем "Лужники" хуже?" — сказала Буланова.
Певица добавила, что следит за творчеством Дмитриенко и знает о его достижениях. Она считает, что молодой артист заслуживает уважения, и не видит препятствий для его дальнейших успехов.
Ранее Юрий Лоза признался, что не знает, кто это, и в ироничной форме сравнил популярность Дмитриенко с осьминогом Паулем — предсказателем исходов футбольных матчей. По мнению Лозы, огромное число лайков и подписчиков не является критерием настоящего таланта.
Мощная корневая система этого растения скрывает истинную причину его появления, делая обычное рыхление почвы фатальной ошибкой для будущего урожая.