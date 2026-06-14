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Сравнения с осьминогом вышли боком: Буланова указала Лозе на реальные успехи Вани Дмитриенко

Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова выразила поддержку 20-летнему артисту Ване Дмитриенко, который на днях стал объектом критики со стороны Юрия Лозы.

Ваня Дмитриенко
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ваня Дмитриенко

Поводом для обсуждения стал вопрос: сможет ли молодой исполнитель когда-нибудь собрать концерт в московских "Лужниках".

"Я думаю, что у Вани получится собрать "Лужники", потому что, по крайней мере, в Петербурге он собрал два "Ледовых дворца", и это здорово. Чем "Лужники" хуже?" — сказала Буланова.

Певица добавила, что следит за творчеством Дмитриенко и знает о его достижениях. Она считает, что молодой артист заслуживает уважения, и не видит препятствий для его дальнейших успехов.

Ранее Юрий Лоза признался, что не знает, кто это, и в ироничной форме сравнил популярность Дмитриенко с осьминогом Паулем — предсказателем исходов футбольных матчей. По мнению Лозы, огромное число лайков и подписчиков не является критерием настоящего таланта.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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