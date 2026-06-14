Владимир Пресняков, известный музыкант и композитор, высказался о запретах на кавер-версии песен.
Артист убеждён, что перепевать чужие произведения — не преступление, и выступил против любых ограничений.
"Музыка должна жить, кто бы её ни перепевал. Я считаю ущербными людей, которые что-то запрещают. Это неправильно. Песни должны жить в каком угодно формате, в любом исполнении. Иногда бывает такое исполнение, что уши вянут, но тем не менее оно кому-то нравится", — поделился Пресняков в беседе с Telegram-каналом "Звездач".
По его словам, даже спорные интерпретации имеют право на существование, если находят своего слушателя. Музыкант не видит смысла в ограничениях и призывает к свободе творчества.
Ранее певец Юрий Лоза иронично сравнил популярность молодого артиста Вани Дмитриенко с осьминогом Паулем — предсказателем футбольных матчей, у которого "было подписчиков и лайков больше".
Мощная корневая система этого растения скрывает истинную причину его появления, делая обычное рыхление почвы фатальной ошибкой для будущего урожая.