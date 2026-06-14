Полный крах авторских амбиций: российский артист назвал ущербным поведение коллег по сцене

Владимир Пресняков, известный музыкант и композитор, высказался о запретах на кавер-версии песен.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Владимир Пресняков

Артист убеждён, что перепевать чужие произведения — не преступление, и выступил против любых ограничений.

"Музыка должна жить, кто бы её ни перепевал. Я считаю ущербными людей, которые что-то запрещают. Это неправильно. Песни должны жить в каком угодно формате, в любом исполнении. Иногда бывает такое исполнение, что уши вянут, но тем не менее оно кому-то нравится", — поделился Пресняков в беседе с Telegram-каналом "Звездач".

По его словам, даже спорные интерпретации имеют право на существование, если находят своего слушателя. Музыкант не видит смысла в ограничениях и призывает к свободе творчества.

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