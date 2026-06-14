Белые розы и холодный расчёт: Волочкова раскрыла истинную причину появления в свадебном реалити

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с главным редактором Furor Media Дмитрием Иноземцевым откровенно высказалась о своём участии в свадебном реалити-шоу.
Артистка призналась, что никогда бы не стала искать мужчину через телевизор.
"Ну неужели вы думаете, что я могу искать мужчину моей судьбы через реалити-шоу, через ток-шоу и через телевизор? Я никого не искала, меня пригласили участвовать в шоу, заплатили мне достойный гонорар, я пошла и поучаствовала", — заявила Волочкова.
При этом балерина подчеркнула, что ей было приятно участвовать: каждый день она получала букеты белых роз. Однако главной мотивацией стали деньги, а не поиск спутника жизни.
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