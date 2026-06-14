Белые розы и холодный расчёт: Волочкова раскрыла истинную причину появления в свадебном реалити

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с главным редактором Furor Media Дмитрием Иноземцевым откровенно высказалась о своём участии в свадебном реалити-шоу.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анастасия Волочкова

Артистка призналась, что никогда бы не стала искать мужчину через телевизор.

"Ну неужели вы думаете, что я могу искать мужчину моей судьбы через реалити-шоу, через ток-шоу и через телевизор? Я никого не искала, меня пригласили участвовать в шоу, заплатили мне достойный гонорар, я пошла и поучаствовала", — заявила Волочкова.

При этом балерина подчеркнула, что ей было приятно участвовать: каждый день она получала букеты белых роз. Однако главной мотивацией стали деньги, а не поиск спутника жизни.

Ранее экс-звезда Comedy Woman Екатерина Варнава получила гонорар в размере 30 тысяч евро (около 2,5 миллиона рублей) за проведение корпоратива во французском Сен-Тропе.