Чудовищное давление общества: Полина Диброва пошла на крайние меры ради спасения репутации

Модель Полина Диброва, бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва, стала участницей шоу "Мастер игры". В эфире она обратилась к Владу Череватому — экстрасенсу, известному по "Битве экстрасенсов".

Фото: instagram by личный аккаунт Полины Добровой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полина Диброва

Диброва призналась, что после развода столкнулась с критикой, хейтом и слухами.

"Я чищусь постоянно. Я только из монастыря вернулась. Исповедовалась. И отливки делала, и сейчас мне делают. Сколько бы я ни делала — всё равно. У меня с одной стороны икона лежит, с другой стороны — змеиная шкурка, которую мне сказали носить с собой", — поделилась знаменитость.

Череватый отметил, что общество воспринимает её как "гнилого человека", но это мнение не имеет отношения к действительности. Он заявил, что Дибровой нужно с ним поработать, и тогда "будет всё ок".

Ранее Полина Диброва рассказывала о воспитании троих сыновей от Дмитрия Диброва. По её словам, пока дети были маленькими, она занималась воспитанием и хозяйством, а бывший муж отвечал за "креатив семьи". В подростковом возрасте воспитанием мальчиков, по её мнению, должен заниматься отец.