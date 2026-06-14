Сравнения стали совсем невыносимыми: Буланова жёстко ответила на попытки приравнять её к Пугачёвой

Певица Татьяна Буланова, пережившая вторую волну популярности в 2025 году вслед за Надеждой Кадышевой, высказалась о сравнениях с Аллой Пугачёвой.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Татьяны Булановой by Инстаграм-аккаунт Татьяны Булановой Татьяна Буланова

В интервью kp.ru артистка заявила, что её не привлекает чужой образ.

"А я говорю: а зачем мне это надо? Лучше я буду одна Буланова, вернее, первая", — пояснила исполнительница.

Буланова подчеркнула, что не пытается никого копировать и не желает подстраиваться под чужие стандарты. Интерес молодёжи (зумеров) к её творчеству возник благодаря танцорам, которых прозвали "энергосберегающими". Однако после того, как артисты балета стали востребованы, они покинули коллектив. Сейчас певица выступает с новой командой.

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