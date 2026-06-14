Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Космические каннибалы среди нас: обнаружены системы, где миры исчезают в пасти звёзд
Кормим землю, а не кусты: старинный копеечный трюк с картофельной водой для томатов
Тихая угроза в садовых укромных местах: любимые животные начали угасать после прогулки в саду
Мировой океан превращается в грелку: пробуждение монстра в Тихом океане изменило правила игры
Банковские документы без уведомления: как Питт пытался получить преимущество над Джоли в споре о винодельне
Владивостокские таможенники заблокировали нелегальные поставки: последствия затянулись для всего бизнеса
Этого ждали миллионы лет: в Тихом океане на глубине 2000 метров обнаружили живой реликт
Смертельный поединок без права на ошибку: кто окажется сильнее в схватке мангуста и кобры
Следы цивилизации в ирландской глубинке: скрытое поселение викингов доказало невероятную логистику

Сравнения стали совсем невыносимыми: Буланова жёстко ответила на попытки приравнять её к Пугачёвой

Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова, пережившая вторую волну популярности в 2025 году вслед за Надеждой Кадышевой, высказалась о сравнениях с Аллой Пугачёвой.

Татьяна Буланова
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Татьяны Булановой by Инстаграм-аккаунт Татьяны Булановой
Татьяна Буланова

В интервью kp.ru артистка заявила, что её не привлекает чужой образ.

"А я говорю: а зачем мне это надо? Лучше я буду одна Буланова, вернее, первая", — пояснила исполнительница.

Буланова подчеркнула, что не пытается никого копировать и не желает подстраиваться под чужие стандарты. Интерес молодёжи (зумеров) к её творчеству возник благодаря танцорам, которых прозвали "энергосберегающими". Однако после того, как артисты балета стали востребованы, они покинули коллектив. Сейчас певица выступает с новой командой.

Ранее Полина Диброва в личном блоге высказывалась о свадьбе с Романом Товстиком и просила не торопить их с официальным оформлением отношений.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Люди лишились спокойного сна в Крыму: ЧП на крупнейшем заводе Армянска изменило жизнь привычного города
Юг
Люди лишились спокойного сна в Крыму: ЧП на крупнейшем заводе Армянска изменило жизнь привычного города
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
Еда и рецепты
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
Империя связи трещит по швам: Нью-Дели и Москва обрубили щупальца Илону Маску
Мир. Новости мира
Империя связи трещит по швам: Нью-Дели и Москва обрубили щупальца Илону Маску
Популярное
Люди лишились спокойного сна в Крыму: ЧП на крупнейшем заводе Армянска изменило жизнь привычного города

В Армянске из-за технологического инцидента на крупном промышленном предприятии изменили порядок обеспечения жителей ресурсами и начали усиленный мониторинг среды.

Люди лишились спокойного сна в Крыму: ЧП на крупнейшем заводе Армянска изменило жизнь привычного города
Финал политического оксюморона: в Ереване осознали истинную цену конфронтации с соседями
Финал политического оксюморона: в Ереване осознали истинную цену конфронтации с соседями
Зеленые воры в кроне дерева: как за 20 минут с секатором удвоить урожай плодовых деревьев
Нефтяные реки иссякли: Пекин неожиданно отвернулся от крупнейшего поставщика сырья
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Сбылось самое страшное пророчество: финальное предупреждение Хокинга начали фиксировать в России
Плотину наконец прорвало: в ОАЭ приняли решение по миллиардным капиталам Ирана
Дворец хранит молчание: загадочный спутник Брижит Макрон спровоцировал сплетни по всему Парижу
Дворец хранит молчание: загадочный спутник Брижит Макрон спровоцировал сплетни по всему Парижу
Последние материалы
Космические каннибалы среди нас: обнаружены системы, где миры исчезают в пасти звёзд
Кормим землю, а не кусты: старинный копеечный трюк с картофельной водой для томатов
Тихая угроза в садовых укромных местах: любимые животные начали угасать после прогулки в саду
Мировой океан превращается в грелку: пробуждение монстра в Тихом океане изменило правила игры
Банковские документы без уведомления: как Питт пытался получить преимущество над Джоли в споре о винодельне
Сравнения стали совсем невыносимыми: Буланова жёстко ответила на попытки приравнять её к Пугачёвой
Владивостокские таможенники заблокировали нелегальные поставки: последствия затянулись для всего бизнеса
Этого ждали миллионы лет: в Тихом океане на глубине 2000 метров обнаружили живой реликт
Смертельный поединок без права на ошибку: кто окажется сильнее в схватке мангуста и кобры
Следы цивилизации в ирландской глубинке: скрытое поселение викингов доказало невероятную логистику
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.