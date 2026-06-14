Шевелиться больно: почему Ольга Бузова не может вернуться домой после операции

Певица Ольга Бузова, которая поскользнулась в ванной и получила серьёзную травму колена, продолжает оставаться в больнице. Несмотря на то что операция позади, восстановление идёт тяжело.

Фото: Telegram by Telegram-канал Ольги Бузовой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ольга Бузова в больнице

Артистка в личном блоге сообщила, что врачи готовятся провести дополнительное обследование.

"Завтра будут делать УЗИ и финально принимать решение, сколько ещё мне нужно будет пробыть в больнице", — написала Бузова.

По словам певицы, любое движение пока вызывает боль. Без помощи медсестёр она не может даже пересесть в кресло.

"Пока я с трудом представляю себя дома одна без соответствующего присмотра и ухода. Шевелиться больно, без помощи медсестёр не могу даже в кресло сесть", — призналась она.

В больнице ей делают перевязки, назначают антибиотики, капельницы и уколы.

Ранее Ольга Бузова в интервью на "Love-Радио" заявляла, что готова к серьёзным отношениям и детям, и даже обсуждала возможный союз с Григорием Лепсом.