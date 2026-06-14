Ни цветов, ни конфет: какой странный сюрприз получила Виктория Дайнеко от экс-супруга

Певица Виктория Дайнеко в Instagram*-аккаунте поделилась воспоминаниями о необычном подарке от экс-супруга, барабанщика Дмитрия Клеймана.
На День всех влюблённых он преподнёс ей рулон туалетной бумаги.
"Бывший муж подарил мне туалетную бумагу на 14 февраля. Она была в сердечко. Романтик", — с юмором написала Виктория.
Отношения пары после развода были напряжёнными. Ранее Дайнеко жаловалась, что Клейман мало времени уделял их общей дочери Лизе. А когда девочка заболела, экс-супруг заявил: "Мне тут больные дети не нужны, поэтому ты сама с ней там разберись".
Ранее певица Ольга Орлова в Telegram-канале иронично призналась, что "сидит на шее у мужа".
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