Ни цветов, ни конфет: какой странный сюрприз получила Виктория Дайнеко от экс-супруга

Певица Виктория Дайнеко в Instagram*-аккаунте поделилась воспоминаниями о необычном подарке от экс-супруга, барабанщика Дмитрия Клеймана.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Виктории Дайнеко by Личный Инстаграм-аккаунт Виктории Дайнеко Виктория Дайнеко

На День всех влюблённых он преподнёс ей рулон туалетной бумаги.

"Бывший муж подарил мне туалетную бумагу на 14 февраля. Она была в сердечко. Романтик", — с юмором написала Виктория.

Отношения пары после развода были напряжёнными. Ранее Дайнеко жаловалась, что Клейман мало времени уделял их общей дочери Лизе. А когда девочка заболела, экс-супруг заявил: "Мне тут больные дети не нужны, поэтому ты сама с ней там разберись".

Ранее певица Ольга Орлова в Telegram-канале иронично призналась, что "сидит на шее у мужа".

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