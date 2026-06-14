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Романтика против бытового ада: Полина Диброва объяснила нежелание снова связывать себя узами брака

Шоу-бизнес

Полина Диброва, которая после развода с Дмитрием Дибровым состоит в отношениях с бизнесменом Романом Товстиком, в личном блоге высказалась о давлении общества на пары.

Полина Диброва
Фото: Telegram by POLINA DIBROVA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полина Диброва

Её часто спрашивают о свадьбе, и это её раздражает.

"Когда свадьба? А за третьим пойдёте? Считаете это корректно? Я думаю, нет", — написала Полина.

По её словам, она всю сознательную жизнь была замужем, и теперь хочет насладиться свободой. 

Диброва добавила, что ей нравится нынешний формат отношений, когда пара не сразу погружается в совместный быт. Это сохраняет романтику и заставляет больше ценить партнёра. Она подчеркнула, что не хочет принимать решение о свадьбе из-за общественных ожиданий.

"Если нам суждено быть вместе, мы обязательно поженимся. Но не потому что надо, а потому что мы хотим и любим друг друга", — заявила Диброва.

Ранее Полина Диброва рассказывала, что они с Романом Товстиком откладывают свадьбу из-за судов с его бывшей женой Еленой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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