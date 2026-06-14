Романтика против бытового ада: Полина Диброва объяснила нежелание снова связывать себя узами брака

Полина Диброва, которая после развода с Дмитрием Дибровым состоит в отношениях с бизнесменом Романом Товстиком, в личном блоге высказалась о давлении общества на пары.
Её часто спрашивают о свадьбе, и это её раздражает.
"Когда свадьба? А за третьим пойдёте? Считаете это корректно? Я думаю, нет", — написала Полина.
По её словам, она всю сознательную жизнь была замужем, и теперь хочет насладиться свободой.
Диброва добавила, что ей нравится нынешний формат отношений, когда пара не сразу погружается в совместный быт. Это сохраняет романтику и заставляет больше ценить партнёра. Она подчеркнула, что не хочет принимать решение о свадьбе из-за общественных ожиданий.
"Если нам суждено быть вместе, мы обязательно поженимся. Но не потому что надо, а потому что мы хотим и любим друг друга", — заявила Диброва.
Ранее Полина Диброва рассказывала, что они с Романом Товстиком откладывают свадьбу из-за судов с его бывшей женой Еленой.
В Армянске из-за технологического инцидента на крупном промышленном предприятии изменили порядок обеспечения жителей ресурсами и начали усиленный мониторинг среды.