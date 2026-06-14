Проверка на адекватность пройдена: Лолита Милявская включила в райдер абсурдное условие для всех

Певица Лолита Милявская поделилась необычной деталью своего концертного райдера.

Фото: commons.wikimedia.org by IraNata, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Лолита

По её словам, в списке требований есть одна странная строка, которая служит тестом для организаторов.

"Ничего особо интересного нет, всё как у всех. У меня есть только надпись: "Рекомендовано Пенсионным фондом", чтобы понять, читают организаторы требования или нет", — сообщила Лолита в беседе с РИА Новости.

Она пояснила, что многие артисты используют подобные приёмы. Если организатор внимателен, он обязательно переспросит о смысле необычного пункта. Например, кто-то может прописать "20 кальянщиков с перьями, стоящих у трапа" — и это сразу покажет, насколько серьёзно подошли к подготовке.

Ранее Екатерина Варнава, выступая на корпоративе в Сен-Тропе, предъявила жёсткий райдер: перелёт только бизнес-классом, номер люкс без запахов, четыре бутылки вина, джин, ингредиенты для безалкогольной "Кровавой Мэри", а также салат, фрукты, сыры и лосось на гриле с овощами. Её гонорар за тот вечер составил около 2,5 миллионов рублей.