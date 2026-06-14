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Рвота и резкое ухудшение состояния: Анита Цой оказалась в полной изоляции из-за здоровья

Шоу-бизнес

Певица Анита Цой пережила тяжёлый этап лечения. Из-за многолетних проблем со щитовидной железой врачи приняли решение удалить орган с помощью терапии радиоактивным йодом.

Анита Цой
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Аниты Цой by Инстаграм-аккаунт Аниты Цой
Анита Цой

После приёма препарата артистку на пять дней поместили в специальный изолированный бокс с защитой от радиации.

"Сначала процедура показалась простой, однако уже через несколько часов состояние резко ухудшилось. Меня рвало, было плохо", — поделилась Цой.

Она подчеркнула, что операция не была связана с онкологией. Врождённые нарушения в работе щитовидной железы со временем начали отражаться на других органах.

Сейчас певица продолжает наблюдаться у врачей, восстановление займёт около трёх месяцев. Она уже заметила изменения: например, стала спать гораздо дольше, чем раньше.

Ранее певица МакSим в шоу Басты "Вопрос ребром" вспоминала о тяжёлом восстановлении после комы, в которой провела почти два месяца из-за коронавируса. Она рассказывала, как ужаснулась собственному отражению в зеркале: врачи повредили ей челюсть, когда экстренно вытаскивали трубки.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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