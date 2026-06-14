Рвота и резкое ухудшение состояния: Анита Цой оказалась в полной изоляции из-за здоровья

Певица Анита Цой пережила тяжёлый этап лечения. Из-за многолетних проблем со щитовидной железой врачи приняли решение удалить орган с помощью терапии радиоактивным йодом.
После приёма препарата артистку на пять дней поместили в специальный изолированный бокс с защитой от радиации.
"Сначала процедура показалась простой, однако уже через несколько часов состояние резко ухудшилось. Меня рвало, было плохо", — поделилась Цой.
Она подчеркнула, что операция не была связана с онкологией. Врождённые нарушения в работе щитовидной железы со временем начали отражаться на других органах.
Сейчас певица продолжает наблюдаться у врачей, восстановление займёт около трёх месяцев. Она уже заметила изменения: например, стала спать гораздо дольше, чем раньше.
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