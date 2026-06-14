Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миллионы долларов за пару часов: творчество Джонни Деппа привело к невероятным финансовым итогам
Родня у двери нотариуса: закон быстро показывает, кому достанется наследство первым
Короткая стрижка — удар по имиджу: какая длина спасёт тонкие волосы после 50 лет
Головой понимала, но не могла остановиться: почему Анна Хилькевич ревновала мужа даже к плакату
Готовятся вдвое быстрее и выигрывают во вкусе: маленькая деталь превращает ленивые голубцы в шедевр
Срывы съёмок и гнев продюсеров: признание Миррен поставило точку в скандале вокруг Тома Харди
Бандиты в перьях и шерсти: 5 животных, которые не охотятся, а грабят соседей
Хрустящие снаружи, мармеладные внутри: пошаговый рецепт клубничных цукатов
Слёзы сами идут от полной беспомощности: Ольга Бузова призналась в глубоких страданиях после травмы

Сравнение с осьминогом Паулем: Юрий Лоза жёстко высказался о популярности Вани Дмитриенко

Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза, известный по хиту "Плот", ответил на вопрос о молодом исполнителе Ване Дмитриенко.

Певец Юрий Лоза
Фото: commons.wikimedia.or by ЗЕМЛЯНЕ * НП ЦДЮТ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Певец Юрий Лоза

Музыкант признался, что не знает, кто это, и иронично сравнил его популярность с феноменом осьминога Пауля.

"Откуда я знаю. Вы говорите про человека, которого я вообще не знаю. Мне когда начинают говорить, что сколько у него там лайков, сколько подписчиков. Я всё время привожу фразу, что был тогда предсказатель футбольных матчей Осьминог Пауль. У него было подписчиков и лайков больше, чем у любых Вань Дмитриенко", — сыронизировал Лоза в беседе с "КП".

Так музыкант отреагировал на вопрос, сможет ли 20-летний артист когда-нибудь собрать "Лужники". Лоза убеждён, что оценивать артистов только по числу лайков в соцсетях неправильно. В пример он привёл джаз: у этого направления "лайков ноль", но слушать его гораздо приятнее, чем раскрученного рэпера.

Ранее продюсер Юрий Аксюта заявил, что не знает, кто такая Ольга Бузова, и назвал её "явлением, но не певицей".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Нефтяные реки иссякли: Пекин неожиданно отвернулся от крупнейшего поставщика сырья
Сырье
Нефтяные реки иссякли: Пекин неожиданно отвернулся от крупнейшего поставщика сырья
Империя связи трещит по швам: Нью-Дели и Москва обрубили щупальца Илону Маску
Мир. Новости мира
Империя связи трещит по швам: Нью-Дели и Москва обрубили щупальца Илону Маску
Зеленые воры в кроне дерева: как за 20 минут с секатором удвоить урожай плодовых деревьев
Садоводство, цветоводство
Зеленые воры в кроне дерева: как за 20 минут с секатором удвоить урожай плодовых деревьев
Популярное
Люди лишились спокойного сна в Крыму: ЧП на крупнейшем заводе Армянска изменило жизнь привычного города

В Армянске из-за технологического инцидента на крупном промышленном предприятии изменили порядок обеспечения жителей ресурсами и начали усиленный мониторинг среды.

Люди лишились спокойного сна в Крыму: ЧП на крупнейшем заводе Армянска изменило жизнь привычного города
Финал политического оксюморона: в Ереване осознали истинную цену конфронтации с соседями
Финал политического оксюморона: в Ереване осознали истинную цену конфронтации с соседями
Нефтяные реки иссякли: Пекин неожиданно отвернулся от крупнейшего поставщика сырья
Плотину наконец прорвало: в ОАЭ приняли решение по миллиардным капиталам Ирана
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Зеленые воры в кроне дерева: как за 20 минут с секатором удвоить урожай плодовых деревьев
Сбылось самое страшное пророчество: финальное предупреждение Хокинга начали фиксировать в России
Дворец хранит молчание: загадочный спутник Брижит Макрон спровоцировал сплетни по всему Парижу
Дворец хранит молчание: загадочный спутник Брижит Макрон спровоцировал сплетни по всему Парижу
Последние материалы
Сравнение с осьминогом Паулем: Юрий Лоза жёстко высказался о популярности Вани Дмитриенко
Срывы съёмок и гнев продюсеров: признание Миррен поставило точку в скандале вокруг Тома Харди
Бандиты в перьях и шерсти: 5 животных, которые не охотятся, а грабят соседей
Хрустящие снаружи, мармеладные внутри: пошаговый рецепт клубничных цукатов
Слёзы сами идут от полной беспомощности: Ольга Бузова призналась в глубоких страданиях после травмы
Первая любовь и разница в шесть лет: что Полина Гухман рассказала о романе с сыном Игоря Верника
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Ваша причёска вас старит: 3 ошибки в длине волос, которые добавляют лишние годы
Я до сих пор не верю: как Алла Пугачёва без макияжа и в горох покорила украинскую девушку в Лимасоле
Слёзы катились градом по лицу: случайное признание близкого человека спасло Дженнифер Лопес
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.