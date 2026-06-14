Сравнение с осьминогом Паулем: Юрий Лоза жёстко высказался о популярности Вани Дмитриенко

Певец Юрий Лоза, известный по хиту "Плот", ответил на вопрос о молодом исполнителе Ване Дмитриенко.

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Музыкант признался, что не знает, кто это, и иронично сравнил его популярность с феноменом осьминога Пауля.

"Откуда я знаю. Вы говорите про человека, которого я вообще не знаю. Мне когда начинают говорить, что сколько у него там лайков, сколько подписчиков. Я всё время привожу фразу, что был тогда предсказатель футбольных матчей Осьминог Пауль. У него было подписчиков и лайков больше, чем у любых Вань Дмитриенко", — сыронизировал Лоза в беседе с "КП".

Так музыкант отреагировал на вопрос, сможет ли 20-летний артист когда-нибудь собрать "Лужники". Лоза убеждён, что оценивать артистов только по числу лайков в соцсетях неправильно. В пример он привёл джаз: у этого направления "лайков ноль", но слушать его гораздо приятнее, чем раскрученного рэпера.

Ранее продюсер Юрий Аксюта заявил, что не знает, кто такая Ольга Бузова, и назвал её "явлением, но не певицей".