Слёзы сами идут от полной беспомощности: Ольга Бузова призналась в глубоких страданиях после травмы

Певица Ольга Бузова, которая на днях перенесла операцию на колене после того, как поскользнулась в ванной, в личном блоге поделилась тяжёлыми переживаниями.

Фото: Telegram by Telegram-канал Ольги Бузовой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ольга Бузова в больнице

По словам артистки, восстановление даётся ей непросто.

"Сегодня была самая адовая ночь и боль. Проснулась в 1:56 от того, что мне снился кошмар", — написала Бузова.

Ей приснилось нападение на концерте. Однако главным мучением стала не тревога, а резкая боль в колене, которая с каждым днём становится сильнее. Несмотря на обезболивающие уколы, певица признаётся, что с трудом справляется с состоянием.

"Я стараюсь себя не жалеть, наоборот, настраиваюсь на быстрое восстановление, но слёзы сами идут от боли и беспомощности", — поделилась она.

Бузова призвала подписчиков быть осторожнее: полтора месяца в командировке в Латинской Америке прошли без происшествий, а беда настигла её дома сразу по прилёте.

Ранее супруга продюсера Александра Цекало, Дарина Эрвин, также рассказывала о тяжёлой реабилитации после травмы, полученной во время массажа. Она опубликовала фото в инвалидной коляске и призналась, что устала от затянувшегося восстановления.