Слёзы сами идут от полной беспомощности: Ольга Бузова призналась в глубоких страданиях после травмы

Певица Ольга Бузова, которая на днях перенесла операцию на колене после того, как поскользнулась в ванной, в личном блоге поделилась тяжёлыми переживаниями.
По словам артистки, восстановление даётся ей непросто.
"Сегодня была самая адовая ночь и боль. Проснулась в 1:56 от того, что мне снился кошмар", — написала Бузова.
Ей приснилось нападение на концерте. Однако главным мучением стала не тревога, а резкая боль в колене, которая с каждым днём становится сильнее. Несмотря на обезболивающие уколы, певица признаётся, что с трудом справляется с состоянием.
"Я стараюсь себя не жалеть, наоборот, настраиваюсь на быстрое восстановление, но слёзы сами идут от боли и беспомощности", — поделилась она.
Бузова призвала подписчиков быть осторожнее: полтора месяца в командировке в Латинской Америке прошли без происшествий, а беда настигла её дома сразу по прилёте.
Ранее супруга продюсера Александра Цекало, Дарина Эрвин, также рассказывала о тяжёлой реабилитации после травмы, полученной во время массажа. Она опубликовала фото в инвалидной коляске и призналась, что устала от затянувшегося восстановления.
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