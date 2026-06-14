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Я до сих пор не верю: как Алла Пугачёва без макияжа и в горох покорила украинскую девушку в Лимасоле

Шоу-бизнес

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва, которая уже несколько лет живёт на Кипре, продолжает вести размеренный образ жизни. Недавно во время прогулки по Лимасолу её случайно заметила украинка Виктория Багазий. Девушка рассказала, что встреча стала для неё настоящим событием.

Алла Пугачёва и Виктория Багазий
Фото: instagram by личный аккаунт Виктории Багазий в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алла Пугачёва и Виктория Багазий

Пугачёва выглядела естественно: без яркого макияжа, в белом платье в чёрный горох. Несмотря на то что встреча была случайной, певица не отказалась сделать совместное фото. На снимке Алла Борисовна улыбается и позирует, подперев голову рукой.

"Я до сих пор не верю, что эта встреча произошла в моей жизни", — призналась Виктория.

Это уже не первая подобная встреча поклонников с артисткой на Кипре. Ранее Примадонну также замечали в местных магазинах и на набережных, и она всегда оставалась приветлива с теми, кто её узнаёт.

Ранее певица Алсу, пережившая развод после 18 лет брака, рассказала, что счастье для неё - это умение отпускать обиды прошлого и жить настоящим.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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