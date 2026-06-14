Роскошь за счёт короны: сколько миллионов принц Гарри попросит у отца и что он намерен сделать ради возвращения

Герцог Сассекский вошёл в первый список 100 лучших деятелей спорта по версии Time. В новом интервью принц Гарри сделал громкое заявление о планах на будущее и признался, насколько важны для него "Игры непобеждённых" (Invictus Games).

Фото: flickr.com by DoD News, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Принц Гарри

"Благодаря проекту за эти годы нам удалось не только вернуть людям цель и смысл жизни, но и вернуть им их идентичность", — рассказал принц.

При этом параллельно с планами по возвращению на родину, по данным инсайдеров, Гарри готовится обратиться к королю Карлу III с просьбой о крупной финансовой помощи. Речь идёт о покрытии расходов на роскошный образ жизни, который они ведут с Меган Маркл, — порядка 6 миллионов долларов в год.

По сведениям источников, Гарри хочет, чтобы отец содержал их из своих личных средств, закрывая основные потребности. Слухи о непомерных расходах пары подогреваются чередой их недавних коммерческих провалов, а также расходами на содержание особняка в Монтесито стоимостью 29 миллионов долларов, охрану и большой штат персонала.

Ранее инсайдеры Page Six сообщали, что принц Гарри и Меган Маркл испытывают серьёзные финансовые трудности.