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Годы унижений на кастингах: решительный шаг в США превратил Жизель Бюндхен в икону моды

Шоу-бизнес

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен, чей путь в мире моды начался в 1996 году, долгое время оставалась в тени конкуренток.

Жизель Бюндхен
Фото: youtube.com by канал Vogue Russia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жизель Бюндхен

Она регулярно получала отказы на кастингах, но поворотный момент наступил в 1998 году, когда 18-летняя девушка решилась на переезд в Нью-Йорк, твёрдо намереваясь изменить свою судьбу.

"Ещё вчера я регулярно ходила по кастингам и постоянно слышала "нет", а потом внезапно поняла, что работаю без остановки", — вспоминает Жизель.

Уже в 1999 году она украсила обложку американского Vogue. Этот успех мгновенно превратил её в главную музу индустрии. Сегодня на её счету многолетние контракты с ведущими модными домами, включая Valentino, Chanel и Versace.

Ранее супермодель Наталья Водянова в интервью французскому Vogue рассказывала о детстве в России и бабушкиных записных книжках.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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