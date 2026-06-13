Годы унижений на кастингах: решительный шаг в США превратил Жизель Бюндхен в икону моды

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен, чей путь в мире моды начался в 1996 году, долгое время оставалась в тени конкуренток.

Фото: youtube.com by канал Vogue Russia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жизель Бюндхен

Она регулярно получала отказы на кастингах, но поворотный момент наступил в 1998 году, когда 18-летняя девушка решилась на переезд в Нью-Йорк, твёрдо намереваясь изменить свою судьбу.

"Ещё вчера я регулярно ходила по кастингам и постоянно слышала "нет", а потом внезапно поняла, что работаю без остановки", — вспоминает Жизель.

Уже в 1999 году она украсила обложку американского Vogue. Этот успех мгновенно превратил её в главную музу индустрии. Сегодня на её счету многолетние контракты с ведущими модными домами, включая Valentino, Chanel и Versace.

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