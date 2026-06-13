Я сдерживаю улыбку: почему продюсер Первого канала не считает Валю Карнавал певицей, но сам пригласил её на "Голос.Дети"

Продюсер и музыкальный редактор Первого канала Юрий Аксюта в интервью YouTube-каналу "Родион Чепель" поделился мнением о современных артистах.

Фото: YouTube by Надежда Стрелец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Валя Карнавал

Отдельно он остановился на Вале Карнавал - блогерше, которая два года назад стала соведущей шоу "Голос.Дети" и работает с юными участниками в так называемой "стрессовой комнате".

"Та же Валя Карнавал. Она мне говорит: "Я певица". Я сдерживаю улыбку. Потому что считаю, что она символ своего поколения. Замечательная девочка, мне очень нравится. Вот и всё. Но для меня певица — это немного другой человек", — сказал Аксюта.

При этом продюсер признал её влияние на молодёжь и талант общения. Он лично пригласил Карнавал в проект "Голос.Дети", проверил её способности и убедился, что она умеет работать с детьми.

"Она делает это превосходно, даже профессионально! Мы друг друга подпитываем: она — меня, я — её. Девушка умеет работать с ребятами, они её любят. Это самое главное для меня в этом проекте", — отметил Аксюта.

Ранее Юрий Аксюта в этом же интервью назвал Ольгу Бузову "явлением", заявив, что не знает, кто она как певица.