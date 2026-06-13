Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миф о мужском кино разрушен: Рассел Кроу раскрыл настоящую причину триумфа Гладиатора спустя годы
Секретное средство из аптечки: как навсегда убрать запах сырости в шкафу
Я сдерживаю улыбку: почему продюсер Первого канала не считает Валю Карнавал певицей, но сам пригласил её на "Голос.Дети"
Джунгли начинаются не с монстеры: десять комнатных гигантов способны преобразить интерьер
Сочно, ароматно и без лишних хлопот: куриные бедра, которые станут хитом стола
Медовый месяц внезапно закончился: Каллум Тёрнер раскрыл вынужденное решение Дуа Липы
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
От сорняков к урожаю: что обычная коробка может сделать для вашего огорода
Вечер перестанет заканчиваться усталостью: гимнастика для ног поможет снять отёки за 10 минут

Стены и сияние глаз навсегда: Мирослава Карпович публично обратилась к аудитории с признанием после свадьбы

Шоу-бизнес

Актриса Мирослава Карпович, известная по сериалу "Папины дочки", впервые публично показала своего супруга — 29-летнего бизнесмена Евгения Рагулина.

Мирослава Карпович с мужем
Фото: instagram by личный аккаунт Мирославы Карпович в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мирослава Карпович с мужем

Напомним, о тайной свадьбе пары стало известно в начале июня 2026 года. Теперь актриса поделилась в соцсетях трогательными фотографиями с избранником.

"Спасибо всем-всем-всем за тонны тепла, нежных слов, пожеланий, поздравлений! Мы также всей нашей семьёй желаем вам и вашим домам света, любви, самых крепких стен и сияния глаз как можно дольше, а желательно навсегда, сквозь все вселенные!" — написала 40-летняя Карпович.

По данным Super, актриса перестала скрывать беременность: она появилась на публике в бейсболке с надписью "мама", а её муж — в кепке "папа". Медовый месяц пара провела на Мальдивах, куда они улетели бизнес-классом.

Ранее Мирослава Карпович вышла замуж в платье-трансформере за 30 тысяч рублей.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Нефтяные реки иссякли: Пекин неожиданно отвернулся от крупнейшего поставщика сырья
Сырье
Нефтяные реки иссякли: Пекин неожиданно отвернулся от крупнейшего поставщика сырья
Плотину наконец прорвало: в ОАЭ приняли решение по миллиардным капиталам Ирана
Мир. Новости мира
Плотину наконец прорвало: в ОАЭ приняли решение по миллиардным капиталам Ирана
Популярное
Люди лишились спокойного сна в Крыму: ЧП на крупнейшем заводе Армянска изменило жизнь привычного города

В Армянске из-за технологического инцидента на крупном промышленном предприятии изменили порядок обеспечения жителей ресурсами и начали усиленный мониторинг среды.

Люди лишились спокойного сна в Крыму: ЧП на крупнейшем заводе Армянска изменило жизнь привычного города
Финал политического оксюморона: в Ереване осознали истинную цену конфронтации с соседями
Финал политического оксюморона: в Ереване осознали истинную цену конфронтации с соседями
Плотину наконец прорвало: в ОАЭ приняли решение по миллиардным капиталам Ирана
Дворец хранит молчание: загадочный спутник Брижит Макрон спровоцировал сплетни по всему Парижу
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Старый Свет подписал себе приговор: решение по Украине и Молдавии запустило необратимый процесс
Сверхдержава дала заднюю: Иран продиктовал Вашингтону условия фактической капитуляции
Киевские власти лишились финансовой опоры: западные кредиторы заблокировали жизненно важный транш
Киевские власти лишились финансовой опоры: западные кредиторы заблокировали жизненно важный транш
Последние материалы
Миф о мужском кино разрушен: Рассел Кроу раскрыл настоящую причину триумфа Гладиатора спустя годы
Секретное средство из аптечки: как навсегда убрать запах сырости в шкафу
Я сдерживаю улыбку: почему продюсер Первого канала не считает Валю Карнавал певицей, но сам пригласил её на "Голос.Дети"
Джунгли начинаются не с монстеры: десять комнатных гигантов способны преобразить интерьер
Сочно, ароматно и без лишних хлопот: куриные бедра, которые станут хитом стола
Медовый месяц внезапно закончился: Каллум Тёрнер раскрыл вынужденное решение Дуа Липы
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
От сорняков к урожаю: что обычная коробка может сделать для вашего огорода
Вечер перестанет заканчиваться усталостью: гимнастика для ног поможет снять отёки за 10 минут
Стены и сияние глаз навсегда: Мирослава Карпович публично обратилась к аудитории с признанием после свадьбы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.