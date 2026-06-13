Стены и сияние глаз навсегда: Мирослава Карпович публично обратилась к аудитории с признанием после свадьбы

Актриса Мирослава Карпович, известная по сериалу "Папины дочки", впервые публично показала своего супруга — 29-летнего бизнесмена Евгения Рагулина.

Фото: instagram by личный аккаунт Мирославы Карпович в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мирослава Карпович с мужем

Напомним, о тайной свадьбе пары стало известно в начале июня 2026 года. Теперь актриса поделилась в соцсетях трогательными фотографиями с избранником.

"Спасибо всем-всем-всем за тонны тепла, нежных слов, пожеланий, поздравлений! Мы также всей нашей семьёй желаем вам и вашим домам света, любви, самых крепких стен и сияния глаз как можно дольше, а желательно навсегда, сквозь все вселенные!" — написала 40-летняя Карпович.

По данным Super, актриса перестала скрывать беременность: она появилась на публике в бейсболке с надписью "мама", а её муж — в кепке "папа". Медовый месяц пара провела на Мальдивах, куда они улетели бизнес-классом.

Ранее Мирослава Карпович вышла замуж в платье-трансформере за 30 тысяч рублей.