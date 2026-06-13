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Домашний уклад треснул по швам: Полина Диброва объяснила смену ролей в воспитании наследников

Шоу-бизнес

Модель Полина Диброва, экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва, поделилась подробностями воспитания их троих общих сыновей.

Полина Диброва
Фото: instagram by личный аккаунт Полины Добровой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полина Диброва

По словам 36-летней Полины, когда мальчики были маленькими, обязанности в семье были чётко разделены.

"Дмитрий, можно сказать, занимался креативом семьи. Я всё-таки более строгая, я занималась воспитанием и всеми хозяйственными вопросами", — поделилась Полина в интервью Voice.

Однако с наступлением подросткового возраста подход пришлось пересмотреть. Полина уверена, что в этот период главную роль должен играть отец.

"И Дима взял на себя роль этого злого полицейского, более строгого. Мужское слово, мужская рука, мужской закон", — добавила она.

Сейчас Полина живёт с бизнесменом Романом Товстиком. Пара не спешит со свадьбой, так как у Романа продолжаются суды с бывшей женой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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