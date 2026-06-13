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Оглушительный грохот вместо музыки: фанаты из России столкнулись с фиаско на концерте Канье Уэста

Шоу-бизнес

Российские поклонники, отправившиеся на концерт Канье Уэста в Тбилиси, столкнулись с рядом проблем. Шоу прошло на "Динамо Арене" и собрало около 70 тысяч зрителей.

Канье Уэст
Фото: flickr.com by Peter Hutchins, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Канье Уэст

Однако, по данным Telegram-канала Shot, многие фанаты из России остались недовольны качеством звука.

"Те, кто оказались в зоне танцпола, отметили, что слышали сплошные басы и не могли разобрать слов", — сообщают авторы.

Некоторые соотечественники и вовсе не попали на шоу, купив билеты на сторонних сервисах. Им пришлось смотреть концерт через открытое пространство на пропускном пункте "Динамо Арены".

Впрочем, нашлись и те, кому всё понравилось. Части россиян даже удалось пожать руку артисту. Уэст исполнил треки из нового альбома Bully и старые хиты. По данным канала, за выступление в Грузии музыкант заработал около 500 миллионов рублей.

Ранее Канье Уэст дал концерт в Стамбуле, собрав, по его словам, 118 тысяч зрителей. Рэпер тогда заявил, что это шоу стало самым массовым платным стадионным выступлением в истории, однако эксперты усомнились в рекорде, напомнив о выступлении группы a-ha в 1991 году.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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