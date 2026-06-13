Без предупреждения и без результата: почему 14-летняя дочь Бекхэмов приехала к брату сразу после триумфа отца

14-летняя дочь Дэвида и Виктории Бекхэм, Харпер, отправилась к дому своего старшего брата Бруклина в Беверли-Хиллз вскоре после того, как её отец получил звезду на голливудской "Аллее славы". Однако визит оказался безрезультатным: Бруклина и его супруги Николы Пельтц не оказалось дома.

Фото: Instagram / nicolaannepeltzbeckham by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Харпер приехала без предупреждения, подошла к дому, но уже через несколько секунд уехала. Источник Page Six подтвердил, что супруги в тот момент находились за пределами города.

На самой церемонии в честь Дэвида Бекхэма присутствовали Виктория, большинство детей и близкие. Бруклин и Никола Пельц стали единственными членами семьи, которые не появились. Семейный конфликт продолжается уже несколько месяцев.

Напомним, что попытка Харпер связаться с братом произошла на фоне затяжного конфликта, который разгорелся после того, как Бруклин публично обвинил родителей в контроле над образом семьи в СМИ и заявил, что не хочет возвращаться к прежним отношениям.

Ранее Дэвид Бекхэм получил собственную звезду на голливудской "Аллее славы", став первым футболистом в истории, удостоенным такой чести. На церемонии он назвал момент "сюрреалистичным" и поблагодарил семью.