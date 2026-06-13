Эпоха нейросетей оказалась бессильной: Стивен Спилберг в Нью-Йорке утвердил величие Свифт

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Шоу-бизнес

Певица Тейлор Свифт стала одной из главных героинь церемонии включения в Зал славы авторов песен (Songwriters Hall of Fame), которая прошла в Нью-Йорке.

Тейлор Свифт
Фото: commons.wikimedia.org by Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тейлор Свифт

Артистка получила почётное звание в возрасте 36 лет, став второй самой молодой участницей в истории организации после Стиви Уандера.

"Я никогда не смогу в полной мере выразить свою благодарность за то, что вы сделали для меня. Именно благодаря вам я нахожусь здесь сегодня", — сказала певица, обращаясь к родителям, которые поддержали её мечту и переехали из Пенсильвании в Нэшвилл, когда ей было всего 14 лет.

Вступительную речь в честь Свифт произнёс режиссёр Стивен Спилберг. Он назвал её уникальным явлением современной культуры и сравнил влияние певицы с крупнейшими авторами прошлого, включая дуэт Леннона и Маккартни. Режиссёр также пошутил над возможностями искусственного интеллекта, отметив, что никакой алгоритм не способен заменить талант настоящего автора.

Ранее Тейлор Свифт растрогала миллионы поклонников, подарив гитару с автографом восьмилетней девочке Мэдлин. Ребёнок исполнил её хит "Love Story", перекликаясь с соседом-музыкантом, а видео стало вирусным. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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