Жёсткий характер за кадром: Тутберидзе заставила власти увеличить метраж жилья для Медведевой

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе стала гостьей шоу "ALEKÓ in my bag". В откровенной беседе она поделилась историями о том, как помогала своим спортсменам и коллегам с жилищными вопросами.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба офиса президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Орденом Почёта награждена тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе

Одним из самых ярких эпизодов стало решение проблемы с квартирой для олимпийской чемпионки Евгении Медведевой.

"В случае с Женей Медведевой квартира была предоставлена маленькая, и я ругалась. Когда мне удалось отвоевать квартиру в три раза больше, я была очень довольна", — рассказала Тутберидзе.

Тренер призналась, что ей доставляет удовольствие сам факт, что у неё получается "выбивать" квартиры для своих. Она также вспомнила, как после Олимпиады просила жильё для тренера Сергея Дудакова. Ей ответили: "Хорошо, тогда вместо вашей". Тутберидзе призналась, что блефовала, но в итоге квартиру дали и Дудакову, и ей.

"Мы ходили по квартире и радовались. Огромный метраж, кстати, больше, чем у меня. Я получила огромное удовольствие", — добавила она.

Ранее певец и бизнесмен Эмин Агаларов в шоу Ксении Собчак рассказывал о покупке участка в Азербайджане за 3 миллиона долларов. Он выкупил 30 соток у соседа, который держал на своём участке 20 собак, мешавших ему лаем.