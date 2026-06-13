Жёсткий характер за кадром: Тутберидзе заставила власти увеличить метраж жилья для Медведевой

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе стала гостьей шоу "ALEKÓ in my bag". В откровенной беседе она поделилась историями о том, как помогала своим спортсменам и коллегам с жилищными вопросами.
Одним из самых ярких эпизодов стало решение проблемы с квартирой для олимпийской чемпионки Евгении Медведевой.
"В случае с Женей Медведевой квартира была предоставлена маленькая, и я ругалась. Когда мне удалось отвоевать квартиру в три раза больше, я была очень довольна", — рассказала Тутберидзе.
Тренер призналась, что ей доставляет удовольствие сам факт, что у неё получается "выбивать" квартиры для своих. Она также вспомнила, как после Олимпиады просила жильё для тренера Сергея Дудакова. Ей ответили: "Хорошо, тогда вместо вашей". Тутберидзе призналась, что блефовала, но в итоге квартиру дали и Дудакову, и ей.
"Мы ходили по квартире и радовались. Огромный метраж, кстати, больше, чем у меня. Я получила огромное удовольствие", — добавила она.
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