Горький опыт за закрытыми дверями: актриса объяснила выбор в пользу коротких романов с мужчинами

Модель и актриса Эмили Ратаковски, известная по фильму "Исчезнувшая" и клипу Blurred Lines, откровенно высказалась о своей жизни после развода с кинопродюсером Себастьяном Бир-Макклардом.
Пара рассталась в 2022 году, у них есть пятилетний сын Сильвестр. В эссе для The Cut Эмили призналась, что стремилась переосмыслить себя.
"Я хотела разрушить образ святой и заменить его развратницей", — написала она, объясняя, что после расставания у неё было много случайных партнёров.
Ратаковски добавила, что брак разочаровал её: "У меня не было иллюзий насчёт романтики брака или совместной жизни. Я на собственном горьком опыте поняла, что быть одной лучше, чем состоять в большинстве союзов".
Эмили сравнила себя с Женщиной-кошкой и Ядовитым Плющом — опасными, сексуальными и ни в коем случае не жертвами.
"Никому не нужно было меня жалеть. Наоборот, все должны были завидовать", — поделилась она.
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