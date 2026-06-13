Горький опыт за закрытыми дверями: актриса объяснила выбор в пользу коротких романов с мужчинами

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Шоу-бизнес

Модель и актриса Эмили Ратаковски, известная по фильму "Исчезнувшая" и клипу Blurred Lines, откровенно высказалась о своей жизни после развода с кинопродюсером Себастьяном Бир-Макклардом.

Эмили Ратаковски
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Эмили Ратаковски by Личный Инстаграм-аккаунт Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски

Пара рассталась в 2022 году, у них есть пятилетний сын Сильвестр. В эссе для The Cut Эмили призналась, что стремилась переосмыслить себя.

"Я хотела разрушить образ святой и заменить его развратницей", — написала она, объясняя, что после расставания у неё было много случайных партнёров.

Ратаковски добавила, что брак разочаровал её: "У меня не было иллюзий насчёт романтики брака или совместной жизни. Я на собственном горьком опыте поняла, что быть одной лучше, чем состоять в большинстве союзов".

Эмили сравнила себя с Женщиной-кошкой и Ядовитым Плющом — опасными, сексуальными и ни в коем случае не жертвами.

"Никому не нужно было меня жалеть. Наоборот, все должны были завидовать", — поделилась она.

Ранее актёр Павел Деревянко в подкасте "Громче слов" признался, что его многолетние свободные отношения с матерью его двоих детей были иллюзией. Он назвал их "розовыми очками" и заявил, что никакой семьи на самом деле не было.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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