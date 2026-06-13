Жена Цекало в инвалидном кресле: когда закончится её восстановление после неудачного массажа

Супруга продюсера Александра Цекало, Дарина Эрвин, вновь вышла на связь с подписчиками, чтобы рассказать о своём состоянии.
Женщина продолжает борьбу с последствиями серьёзной травмы, полученной после неудачного сеанса массажа, и опубликовала снимок из медицинского учреждения, где она запечатлена в инвалидной коляске.
"Можно ли, чёрт возьми, получить хотя бы примерное понимание, когда это закончится? В духе фразы: "И это тоже пройдёт"", — эмоционально написала Дарина, признавшись, что устала от затянувшейся реабилитации.
Несмотря на сложности, она старается сохранять оптимизм и отдельно поблагодарила медперсонал.
"Лекарства помогают, но именно медсёстры заставляют тебя поверить, что всё будет хорошо", — отметила Эрвин.
Проблемы начались после процедуры массажа: она предупредила специалиста о наличии грыжи, но её просьбы не были учтены. После сеанса онемела нога, потребовалась медицинская помощь и длительное восстановление.
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