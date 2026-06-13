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Жена Цекало в инвалидном кресле: когда закончится её восстановление после неудачного массажа

Шоу-бизнес

Супруга продюсера Александра Цекало, Дарина Эрвин, вновь вышла на связь с подписчиками, чтобы рассказать о своём состоянии.

Дарина Эрвин
Фото: instagram by личный аккаунт Дарины Эрвин в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дарина Эрвин

Женщина продолжает борьбу с последствиями серьёзной травмы, полученной после неудачного сеанса массажа, и опубликовала снимок из медицинского учреждения, где она запечатлена в инвалидной коляске.

"Можно ли, чёрт возьми, получить хотя бы примерное понимание, когда это закончится? В духе фразы: "И это тоже пройдёт"", — эмоционально написала Дарина, признавшись, что устала от затянувшейся реабилитации.

Несмотря на сложности, она старается сохранять оптимизм и отдельно поблагодарила медперсонал.

"Лекарства помогают, но именно медсёстры заставляют тебя поверить, что всё будет хорошо", — отметила Эрвин.

Проблемы начались после процедуры массажа: она предупредила специалиста о наличии грыжи, но её просьбы не были учтены. После сеанса онемела нога, потребовалась медицинская помощь и длительное восстановление.

Ранее певица Ольга Бузова также оказалась в больнице после бытовой травмы: она поскользнулась в ванной и сильно повредила колено. Ей провели экстренную операцию, после чего она показала ногу в фиксирующем бандаже и призналась, что чувствует себя "отвратительно и беспомощно". 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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