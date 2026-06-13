Ожидание превратилось в настоящий стресс: сестра Ольги Бузовой призналась в сомнениях по родам

Анна Бузова, сестра известной певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в личном блоге поделилась подробностями беременности и подготовки к родам.

Фото: instagram by личный аккаунт Анны Бузовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Бузова

Известно, что в семье Анны и её супруга Константина ожидается рождение девочки.

"Про партнёрские роды пока вопрос остаётся открытым. Хочу, чтоб Костя был всегда рядом, но в сам момент X — вышел. Но, возможно, я передумаю ещё и захочу, чтоб он держал меня за руку в течение всего времени. Главное, чтоб он в обморок не упал", — написала Анна.

Она также призналась, что уже заключила контракт на роды и находится в состоянии радости и предвкушения. Ключевым моментом беременности Анна считает выбор врача, с которым должно быть комфортно, спокойно и уверенно.

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дина Аверина также сообщила, что находится на седьмом месяце беременности. Вместе с мужем, фигуристом Дмитрием Соловьёвым, они ждут ребёнка, но пол держат в секрете.