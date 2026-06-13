Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ожидание превратилось в настоящий стресс: сестра Ольги Бузовой призналась в сомнениях по родам
Секундное дело, а хруст на весь дом: ядреные огурчики с чесноком прямо под картошечку
Гарантия закончилась, интерес остался: что скрывает Haval Jolion после нескольких лет эксплуатации
Ошибка ценой в жизнь: скрытые признаки инсульта, которые все принимают за мигрень
Тихий океан начал пугающе раздуваться: колоссальный перегрев воды предвещает глобальный сбой
Худший тип фильмов: почему Дженнифер Лопес не оценила оскароносную драму "Земля кочевников"
Кровоток в пуповине под круглосуточным контролем: одно устройство меняет исход сложной беременности
Пентагон рассекретил материалы о неопознанных летающих объектах над СССР, Зимбабве и США
Пять литров неправильной смазки превращают поршневую в груду шлама: как не попасть на капремонт

Том Круз лично поздравил друга: легендарный футболист занял почётное место среди мировых звёзд

Шоу-бизнес

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм пополнил список знаменитостей, удостоенных звезды на голливудской "Аллее славы".

Дэвид Бекхэм
Фото: commons.wikimedia.org by Soccer Aid for Unicef, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дэвид Бекхэм

Церемония открытия 2849-й по счёту звезды прошла в Лос-Анджелесе. Спортсмен признался, что не ожидал такого признания.

"Должен признать, что всё это кажется довольно сюрреалистичным. В моей карьере было много потрясающих моментов, но находиться здесь, в Лос-Анджелесе, и получать звезду на всемирно известной "Аллее славы” — это действительно что-то невероятное", — сказал Бекхэм.

Поддержать футболиста пришли его супруга Виктория Бекхэм, сыновья Ромео и Круз, дочь Харпер, а также близкий друг семьи актёр Том Круз.

За свою карьеру 51-летний англичанин провёл 115 матчей за сборную, забил 17 голов и выступал за "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид", "Лос-Анджелес Гэлакси" и другие клубы.

Ранее, в мае этого года, собственную звезду на Аллее славы получила певица и актриса Майли Сайрус. На церемонии она призналась, что в детстве гуляла по Голливудскому бульвару вместе с отцом и даже не мечтала, что её имя окажется рядом с легендами.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Еда и рецепты
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
Еда и рецепты
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов
Мир. Новости мира
Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов
Популярное
Ядерный подарок для Европы: вскрылась чудовищная правда о поставках из Украины древесины в Польшу

Варшава столкнулась с неожиданным последствием поддержки соседа, когда на мебельные фабрики поступило элитное сырье, заставившее приборы техконтроля захлебываться.

Ядерный подарок для Европы: вскрылась чудовищная правда о поставках из Украины древесины в Польшу
Точка невозврата пройдена: Великобритания официально лишила себя шанса на выход из тупика
Точка невозврата пройдена: Великобритания официально лишила себя шанса на выход из тупика
Империя связи трещит по швам: Нью-Дели и Москва обрубили щупальца Илону Маску
Плотину наконец прорвало: в ОАЭ приняли решение по миллиардным капиталам Ирана
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Ботва по пояс, а завязей нет? Всего 2 компонента превратят пустоцветы в крупные томаты
Дворец хранит молчание: загадочный спутник Брижит Макрон спровоцировал сплетни по всему Парижу
Еврейские общины в ярости от Брюсселя: жесткий выпад Каи Каллас спровоцировал скандал
Еврейские общины в ярости от Брюсселя: жесткий выпад Каи Каллас спровоцировал скандал
Последние материалы
Пентагон рассекретил материалы о неопознанных летающих объектах над СССР, Зимбабве и США
Пять литров неправильной смазки превращают поршневую в груду шлама: как не попасть на капремонт
Растение-флегматик пошло на рывок: как вывести замиокулькас из спячки хитрым раствором
Люди в ярости от жадности: сочинские курорты обложили туристов вторым обязательным налогом
Том Круз лично поздравил друга: легендарный футболист занял почётное место среди мировых звёзд
Оптимизация издержек: какие сотрудники могут попасть под сокращение до конца года
Объём больше не главный герой: какие причёски помогают тонким волосам выглядеть выигрышно
Мужиков в Сибири довели: отсутствие выплат за стройку моста обернулось ультиматумом для властей
Турция без наглых зазывал: сосновые бухты и белые дома, где отдыхают сами европейцы
Смотреть будет по-настоящему жутко: список фильмов последних лет перевернул представление о страхе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.