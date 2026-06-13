Том Круз лично поздравил друга: легендарный футболист занял почётное место среди мировых звёзд

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм пополнил список знаменитостей, удостоенных звезды на голливудской "Аллее славы".

Фото: commons.wikimedia.org by Soccer Aid for Unicef, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дэвид Бекхэм

Церемония открытия 2849-й по счёту звезды прошла в Лос-Анджелесе. Спортсмен признался, что не ожидал такого признания.

"Должен признать, что всё это кажется довольно сюрреалистичным. В моей карьере было много потрясающих моментов, но находиться здесь, в Лос-Анджелесе, и получать звезду на всемирно известной "Аллее славы” — это действительно что-то невероятное", — сказал Бекхэм.

Поддержать футболиста пришли его супруга Виктория Бекхэм, сыновья Ромео и Круз, дочь Харпер, а также близкий друг семьи актёр Том Круз.

За свою карьеру 51-летний англичанин провёл 115 матчей за сборную, забил 17 голов и выступал за "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид", "Лос-Анджелес Гэлакси" и другие клубы.

Ранее, в мае этого года, собственную звезду на Аллее славы получила певица и актриса Майли Сайрус. На церемонии она призналась, что в детстве гуляла по Голливудскому бульвару вместе с отцом и даже не мечтала, что её имя окажется рядом с легендами.