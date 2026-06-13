Стыд и зрелый возраст: ринопластика Филиппа Киркорова вызвала гнев Отара Кушанашвили

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили в очередной раз высказался о Филиппе Киркорове — на этот раз по поводу недавно сделанной поп-королём ринопластики.
Кушанашвили недоумевает, зачем артисту в столь зрелом возрасте понадобилось менять внешность.
"Напомню, хозяину вздёрнутого носика уже без малого 60. Человек, которого любят миллионы, и ведёт себя как прокажённый, как больной, как заражённый чумой, переделывает нос в 60 лет за шаг до переступления порога вечности", — эмоционально заявил Кушанашвили.
По словам журналиста, его удивляет не столько сама операция, сколько уверенность артиста в собственной исключительности. Кушанашвили привёл в пример футбольного тренера Пепу Гвардиолу, который не считает себя фигурой, которую будут помнить вечно. Журналист подчеркнул, что даже люди мирового масштаба относятся к своей популярности спокойнее.
При этом он напомнил, что когда-то тепло общался с Киркоровым и помнит совсем другого Филиппа — времён песни "Снег" и брака с Аллой Пугачёвой.
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