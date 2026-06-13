Стыд и зрелый возраст: ринопластика Филиппа Киркорова вызвала гнев Отара Кушанашвили

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили в очередной раз высказался о Филиппе Киркорове — на этот раз по поводу недавно сделанной поп-королём ринопластики.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Филипп Киркоров на РНМП

Кушанашвили недоумевает, зачем артисту в столь зрелом возрасте понадобилось менять внешность.

"Напомню, хозяину вздёрнутого носика уже без малого 60. Человек, которого любят миллионы, и ведёт себя как прокажённый, как больной, как заражённый чумой, переделывает нос в 60 лет за шаг до переступления порога вечности", — эмоционально заявил Кушанашвили.

По словам журналиста, его удивляет не столько сама операция, сколько уверенность артиста в собственной исключительности. Кушанашвили привёл в пример футбольного тренера Пепу Гвардиолу, который не считает себя фигурой, которую будут помнить вечно. Журналист подчеркнул, что даже люди мирового масштаба относятся к своей популярности спокойнее.

При этом он напомнил, что когда-то тепло общался с Киркоровым и помнит совсем другого Филиппа — времён песни "Снег" и брака с Аллой Пугачёвой.

Ранее телеведущая Виктория Боня признавалась, что раздумывает над коррекцией нижней трети лица, но боится, так как операция "может изуродовать".