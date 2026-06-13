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Мир буквально отвернулся и возненавидел: Анна Седокова прервала молчание после гибели Яниса Тиммы

Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова впервые подробно высказалась о своём состоянии после трагической гибели экс-супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

Анна Седокова, Янис Тимма
Фото: Канал t.me/secretanna by Скриншот канала t.me/secretanna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Седокова, Янис Тимма

Трагедия произошла в декабре 2024 года — Тимма погиб в центре Москвы в ночь после дня рождения певицы. За несколько недель до этого они официально развелись.

"У меня был непростой прошлый год, и я очень была закрытая от всего. Когда про тебя снимают тысячу передач на всех главных каналах… Кто-то пиарился, кто-то зарабатывал любовь, человеческую симпатию. Я вызывала такси и думала, что меня высадят, и никто не будет везти меня, потому что меня весь мир ненавидит. Ты думаешь: "Что я вам сделала, люди?"", — рассказала Седокова в шоу "Мастер игры".

По словам артистки, она взяла себя в руки ради детей. При этом она не согласна с расхожим мнением, что время лечит. Её до сих пор преследует чувство, что окружающие относятся к ней с осуждением.

Ранее Анна Седокова публично жаловалась на унижение на концерте Любови Успенской. Певица рассказала, что неизвестный мужчина прогнал её со сцены, заявив, что она "не смеет там находиться". 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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