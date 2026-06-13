Мир буквально отвернулся и возненавидел: Анна Седокова прервала молчание после гибели Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова впервые подробно высказалась о своём состоянии после трагической гибели экс-супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

Фото: Канал t.me/secretanna by Скриншот канала t.me/secretanna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Седокова, Янис Тимма

Трагедия произошла в декабре 2024 года — Тимма погиб в центре Москвы в ночь после дня рождения певицы. За несколько недель до этого они официально развелись.

"У меня был непростой прошлый год, и я очень была закрытая от всего. Когда про тебя снимают тысячу передач на всех главных каналах… Кто-то пиарился, кто-то зарабатывал любовь, человеческую симпатию. Я вызывала такси и думала, что меня высадят, и никто не будет везти меня, потому что меня весь мир ненавидит. Ты думаешь: "Что я вам сделала, люди?"", — рассказала Седокова в шоу "Мастер игры".

По словам артистки, она взяла себя в руки ради детей. При этом она не согласна с расхожим мнением, что время лечит. Её до сих пор преследует чувство, что окружающие относятся к ней с осуждением.

Ранее Анна Седокова публично жаловалась на унижение на концерте Любови Успенской. Певица рассказала, что неизвестный мужчина прогнал её со сцены, заявив, что она "не смеет там находиться".