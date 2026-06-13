Шестая беременность и чёрное мини-платье: зачем Наталья Водянова отправилась в Турцию и кто её там ждёт

Супермодель Наталья Водянова, которая в настоящее время ожидает рождения шестого ребёнка, покинула Францию и отправилась в Турцию. Её цель — участие в благотворительном мероприятии в Бодруме. Компанию ей составят продюсер Яна Рудковская и певец Дима Билан.

Фото: instagram by личный аккаунт Яны Рудковской в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наталья Водянова и Яна Рудковская

Водянова и Рудковская дружат уже более 20 лет. Яна поделилась в блоге фотографией их встречи. На снимке подруги позируют на фоне моря. Для выхода Наталья выбрала лаконичное чёрное мини-платье свободного силуэта со шлейфом, а Рудковская появилась в белом платье.

"Дима, мы тебя ждём", — обратилась Рудковская к Билану. Артист ответил, что уже ждёт встречи и скоро будет с ними.

Ранее супермодель Наталья Водянова в интервью французскому Vogue, на обложке которого она объявила о шестой беременности, рассказывала о своём детстве в России. Она вспоминала, что универсальным лекарством от всех недугов в её семье были прогулки на природе, а бабушкины записные книжки с советами по йоге и шитью она хранит до сих пор.