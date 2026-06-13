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Нога в бандаже и откровения из палаты: что рассказала Ольга Бузова после экстренной операции

Шоу-бизнес

Телеведущая и певица Ольга Бузова впервые поделилась с подписчиками подробностями своей травмы. На днях она поскользнулась в собственной ванной и сильно повредила колено. Из-за резкой боли артистка вызвала скорую, и врачи приняли решение о срочной госпитализации.

Певица Ольга Бузова
Фото: Телеграм-канал Ольги Бузовой by неизвестен is licensed under public doman
Певица Ольга Бузова

Хирургическое вмешательство продлилось несколько часов. После операции Бузову перевели в палату, где она восстанавливается после наркоза. Сегодня певица опубликовала фото своей ноги в специальном фиксирующем бандаже.

"Пока так… Ночь прошла беспокойно. Спасибо всем за слова любви и поддержку. Чувствую себя отвратительно и беспомощно, стараюсь принять то, что случилось", — написала Бузова.

Из-за проблем со здоровьем артистке пришлось скорректировать график. Концерт в Ростове-на-Дону, запланированный на ближайшее время, перенесён на 6 августа. Поклонники поддерживают певицу в комментариях и желают скорейшего выздоровления.

Ранее Ольга Бузова заявляла, что готова к серьёзным отношениям и даже обсуждала возможный союз с Григорием Лепсом

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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