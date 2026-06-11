Не крутите барабан — вызывайте скорую: как традиции "Поля чудес" довели Якубовича до обморока

Бессменный ведущий капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович поделился воспоминаниями о неприятном инциденте, произошедшем прямо в студии.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Леонид Якубович

Одна из участниц привезла целый чемодан домашних угощений — копчёные колбасы и другие продукты. Она выложила всё на барабан и начала зачитывать приветы своей деревне.

"Я понял, что остановить это нельзя. Получится жёстко! Поэтому я стал делать вид, что очень голодный. Сказал женщине: "Читай, читай, я хоть поем это время"", — рассказал Якубович в интервью Teleprogramma.pro.

Вскоре он почувствовал кисловатый привкус. Как выяснилось, продукты испортились за три дня пути в поезде в летнюю жару. После игры первой тройки ведущему резко стало плохо.

"После игры первой тройки я упал, потерял сознание. Укол не помогает. Нашли какое-то французское лекарство, вкатали. Я дотащил эту историю до конца и трое суток лежал в больнице", — поделился Якубович.

"Поле чудес" выходит на "Первом канале" с 1990 года, а с 1991 года бессменным ведущим является Леонид Якубович.

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