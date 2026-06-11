Внешность дочери Жасмин взвинтила Сеть: певица ответила на жестокие нападки

Певица Жасмин, известная по хитам 90-х и началу 2000-х, вынуждена была публично высказаться о внешности своей 12-летней дочери Маргариты.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Жасмин

В последнее время в соцсетях участились критические комментарии в адрес девочки. Пользователи осуждают лишние килограммы ребёнка. Артистка объяснила, что это временные трудности, и у девочки гормональные проблемы.

"Поверьте, через год‑два‑три вы её вообще не узнаете, это будет самый красивый ребёнок в мире. Она и так для меня самая красивая, просто самая лучшая. Здорово, что у неё красивая душа — это самое главное. Будем общаться с врачами и всё обсуждать", — рассказала Жасмин в беседе с Telegram-каналом "Звездач".

По словам певицы, семья уже работает со специалистами. Маргарита сначала тяжело переживала негатив, но со временем научилась его игнорировать. У Жасмин трое детей: старший сын Михаил (от первого брака), а также дочь Маргарита и сын Мирон от нынешнего мужа — бизнесмена Илана Шора.

Ранее Саша Морозова, дочь певицы Славы, рассказывала о расстройстве пищевого поведения. На вечеринке Marie Claire Blogger Party 2026 девушка призналась, что после съёмок в проекте начала переедать и за короткое время набрала шесть килограммов.