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Внешность дочери Жасмин взвинтила Сеть: певица ответила на жестокие нападки

Шоу-бизнес

Певица Жасмин, известная по хитам 90-х и началу 2000-х, вынуждена была публично высказаться о внешности своей 12-летней дочери Маргариты.

Жасмин
Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Жасмин

В последнее время в соцсетях участились критические комментарии в адрес девочки. Пользователи осуждают лишние килограммы ребёнка. Артистка объяснила, что это временные трудности, и у девочки гормональные проблемы.

"Поверьте, через год‑два‑три вы её вообще не узнаете, это будет самый красивый ребёнок в мире. Она и так для меня самая красивая, просто самая лучшая. Здорово, что у неё красивая душа — это самое главное. Будем общаться с врачами и всё обсуждать", — рассказала Жасмин в беседе с Telegram-каналом "Звездач".

По словам певицы, семья уже работает со специалистами. Маргарита сначала тяжело переживала негатив, но со временем научилась его игнорировать. У Жасмин трое детей: старший сын Михаил (от первого брака), а также дочь Маргарита и сын Мирон от нынешнего мужа — бизнесмена Илана Шора.

Ранее Саша Морозова, дочь певицы Славы, рассказывала о расстройстве пищевого поведения. На вечеринке Marie Claire Blogger Party 2026 девушка призналась, что после съёмок в проекте начала переедать и за короткое время набрала шесть килограммов. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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