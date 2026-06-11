Всего одна деталь на ногах: из-за чего Меган Маркл считает Кейт Миддлтон рабыней дворца

Королевский инсайдер поделился наблюдениями о том, что именно вызывало недовольство Меган Маркл в её золовке, принцессе Уэльской Кейт Миддлтон.

Фото: commons.wikimedia.org by Fuzheado, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Меган Маркл

По мнению источника, герцогиню Сассекскую раздражала строгая приверженность Кейт традиционному королевскому дресс-коду.

"Всё это напоминает Маркл о тех временах, когда она чувствовала себя ограниченной правилами, с которыми не была согласна", — отметил эксперт.

Известно, что сама Меган публично выражала недовольство некоторыми элементами королевского гардероба, например, телесными колготками, считая их пережитком прошлого.

В то же время Кэтрин, как высокопоставленная работающая представительница королевской семьи, обязана поддерживать безупречный и неизменный имидж на официальных мероприятиях. По мнению источника, принцесса Уэльская адаптировалась к требованиям протокола гораздо успешнее, чем Меган.

Ранее инсайдеры сообщали, что принц Гарри планирует привезти Меган Маркл и детей в Великобританию в июле, чтобы познакомить их с королём Карлом III. При этом встреча с братом, принцем Уильямом, в планы пары не входит — последний раз братья виделись на похоронах Елизаветы II в 2022 году, и примирение после выхода мемуаров Гарри "Запасной" пока не предвидится.