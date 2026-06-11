Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пляжный рай без борьбы за место: где на Чёрном море ещё остались тихие берега
Внешность дочери Жасмин взвинтила Сеть: певица ответила на жестокие нападки
Ультиматум на грани фола: Вашингтон пошел на резкую смену тактики после начала ударов по Ирану
Лай тревоги за маской злости: почему спокойная собака вдруг начинает кусать своих хозяев
Косметологи бьют тревогу: популярные инъекции превращают мелкие дефекты век в пугающие отеки
Бульон снова мутный? Простая хитрость, после которой суп станет гордостью любой хозяйки
Экономика задыхается без войны: вскрыт расчет Брюсселя по извлечению выгоды из украинского кризиса
Закуска с эффектом копчения: этот способ засолки сделает скумбрию главным блюдом стола
Любимые джинсы превратились в домашние треники? Эта обувь вернёт их в моду

Всего одна деталь на ногах: из-за чего Меган Маркл считает Кейт Миддлтон рабыней дворца

Шоу-бизнес

Королевский инсайдер поделился наблюдениями о том, что именно вызывало недовольство Меган Маркл в её золовке, принцессе Уэльской Кейт Миддлтон.

Меган Маркл
Фото: commons.wikimedia.org by Fuzheado, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Меган Маркл

По мнению источника, герцогиню Сассекскую раздражала строгая приверженность Кейт традиционному королевскому дресс-коду.

"Всё это напоминает Маркл о тех временах, когда она чувствовала себя ограниченной правилами, с которыми не была согласна", — отметил эксперт.

Известно, что сама Меган публично выражала недовольство некоторыми элементами королевского гардероба, например, телесными колготками, считая их пережитком прошлого.

В то же время Кэтрин, как высокопоставленная работающая представительница королевской семьи, обязана поддерживать безупречный и неизменный имидж на официальных мероприятиях. По мнению источника, принцесса Уэльская адаптировалась к требованиям протокола гораздо успешнее, чем Меган.

Ранее инсайдеры сообщали, что принц Гарри планирует привезти Меган Маркл и детей в Великобританию в июле, чтобы познакомить их с королём Карлом III. При этом встреча с братом, принцем Уильямом, в планы пары не входит — последний раз братья виделись на похоронах Елизаветы II в 2022 году, и примирение после выхода мемуаров Гарри "Запасной" пока не предвидится.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
Еда и рецепты
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
Киев готовит беспрецедентный удар БПЛА: Россия перестраивает защиту неба под новые угрозы
Военные новости
Киев готовит беспрецедентный удар БПЛА: Россия перестраивает защиту неба под новые угрозы
Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов
Мир. Новости мира
Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов
Популярное
Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов

В Москве готовы прекратить активные действия при четком соблюдении поставленных требований, однако доверие к будущим гарантам на низком уровне.

Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов
Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда
Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии
Индия в ярости от действий Вашингтона: прицельный удар по гражданскому судну обернулся трагедией
Карточный домик на ветру: сокрушительные удары Ирана вынудили Вашингтон начать масштабную санацию
Карточный домик на ветру: сокрушительные удары Ирана вынудили Вашингтон начать масштабную санацию
Последние материалы
Закуска с эффектом копчения: этот способ засолки сделает скумбрию главным блюдом стола
Всего одна деталь на ногах: из-за чего Меган Маркл считает Кейт Миддлтон рабыней дворца
Любимые джинсы превратились в домашние треники? Эта обувь вернёт их в моду
Не самые новые, зато самые востребованные: эти автомобили чаще других покупают в кредит
Рано — плохо, поздно — ещё хуже: как ошибка с окучиванием превращает клубни в перепелиное яйцо
Кнопка самоуничтожения на чужом пульте: этот ультиматум Румынии оголил бреши в обороне НАТО
Италия ломает монолит Брюсселя: Рим везет на саммит ЕС план поэтапного снятия санкций
Организм высыхает изнутри: как популярная ледяная жидкость лишает клетки последней защиты в зной
Европейский МИД трещит по швам: Париж и Берлин готовы забрать у Каллас часть ключевых полномочий
Официально не учтено: из-за каких записей в трудовой можно остаться без части пенсии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.