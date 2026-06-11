Мечты сбываются по щелчку пальцев: спутница Дурова раскрыла личную стратегию исполнения желаний

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Шоу-бизнес

Блогерша Юлия Вавилова, которая с 2024 года встречается с основателем Telegram Павлом Дуровым, в ролике на своём YouTube-канале поделилась философией привлечения желаемого.

Юлия Вавилова и Павел Дуров
Фото: Telegram by Telegram-канал Юлии Вавиловой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юлия Вавилова и Павел Дуров

По её словам, она верит в силу запросов во вселенную.

"Честно говоря, я действительно верю, что я манифестирую всё в своей жизни, и это приходит ко мне очень легко и без усилий. Потому что всё, о чём я думаю и чего хочу, всегда сбывается волшебным образом. Волшебным образом. Не знаю. Моя жизнь — это кино", — рассказала Вавилова.

Она пояснила, что раньше считала, что нужно много работать и заставлять себя, но теперь убедилась: жизнь устроена иначе. Когда она поверила, что всё складывается к её высшему благу, у неё стали появляться нужные люди, деньги, возможности.

Вавилова также вспомнила недавнюю поездку в Париж. В 2024 году после задержания Дурова французской полицией она потеряла ребёнка из-за стресса. Но в этот раз поездка прошла благополучно: она согласилась спеть с уличным музыкантом, о чём давно мечтала. Публика встретила её тепло, а музыкант сказал, что через него говорила сама вселенная.

Ранее российская гимнастка Дина Аверина объявила о своей беременности. Спортсменка находится на седьмом месяце и вместе с мужем, фигуристом Дмитрием Соловьёвым, ждёт первенца. Пара держит пол будущего ребёнка в секрете, но признаётся, что счастлива и уже готовится к родам в Нижнем Новгороде.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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