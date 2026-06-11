Личные границы стёрты окончательно: сын Децла эмоционально отреагировал на появление незваных гостей

На фоне громкого скандала, разгоревшегося вокруг квартиры покойного рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), его сын Антоний Толмацкий сообщил, что его начали преследовать журналисты.

Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Децл

В личном блоге молодой человек написал, что репортёры уже караулят его у дома.

"Вы прикиньте! Уже под моим домом караулила журналистка. Ещё раз на всякий случай напишу — комментарии я не даю. Ситуация не стоит даже трёх заголовков. Квартирный вопрос и семейные отношения — тема старая, как вечность. И так всё ясно. Наша семья — сами разберёмся", — заявил Антоний.

Напомним, поводом для общественного резонанса стал конфликт между Антонием и его матерью, вдовой рэпера Юлией Киселёвой. Сын хочет продать семикомнатную квартиру отца, а мать выступает против. Недавно Киселёва опубликовала видео, где Толмацкий-младший в грубой форме требует от неё покинуть жильё, чтобы сфотографировать его для объявления о продаже.

Ранее Антоний Толмацкий уже публично скучал по отцу, написав, что "всё бы отдал за папин борщ с острыми перцами", и жаловался на тяжёлую жизнь без его защиты.