Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ноги — как колонны к вечеру? Что на самом деле блокирует кровоток и как это исправить за 60 секунд
Хрущев против гениальных инженеров: история советской ракеты, которую превратили в мишень
Тан и айран тушат пожар переедания? Что реально спасает от тяжести после шашлыка
Они съедают урожай за считанные часы: есть лишь один способ спасти вишню от прожорливых дроздов
Золотой эшелон Колчака: куда исчезли 182 тонны сокровищ Российской империи
Сердце работает как турбина: этот домашний кардиокомплекс сжигает калории без пробежек
Каждый раз, когда гардероб переполняется: куда Лариса Долина девает лишние наряды и кому они достаются
Заплыв может закончиться в больнице: санитарные врачи обновили список пляжей Подмосковья
Не только пенсия: 4 выплаты и льготы после 60, которые вы могли пропустить

Личные границы стёрты окончательно: сын Децла эмоционально отреагировал на появление незваных гостей

Шоу-бизнес

На фоне громкого скандала, разгоревшегося вокруг квартиры покойного рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), его сын Антоний Толмацкий сообщил, что его начали преследовать журналисты.

Децл
Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Децл

В личном блоге молодой человек написал, что репортёры уже караулят его у дома.

"Вы прикиньте! Уже под моим домом караулила журналистка. Ещё раз на всякий случай напишу — комментарии я не даю. Ситуация не стоит даже трёх заголовков. Квартирный вопрос и семейные отношения — тема старая, как вечность. И так всё ясно. Наша семья — сами разберёмся", — заявил Антоний.

Напомним, поводом для общественного резонанса стал конфликт между Антонием и его матерью, вдовой рэпера Юлией Киселёвой. Сын хочет продать семикомнатную квартиру отца, а мать выступает против. Недавно Киселёва опубликовала видео, где Толмацкий-младший в грубой форме требует от неё покинуть жильё, чтобы сфотографировать его для объявления о продаже.

Ранее Антоний Толмацкий уже публично скучал по отцу, написав, что "всё бы отдал за папин борщ с острыми перцами", и жаловался на тяжёлую жизнь без его защиты.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными
Недвижимость
Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными
Трюк с ломом и траншеей: как правильно подкормить яблоню в июне для бешеного урожая
Садоводство, цветоводство
Трюк с ломом и траншеей: как правильно подкормить яблоню в июне для бешеного урожая
Популярное
Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными

Почему строители массово переходят на полимербетон. Анализ прочности, долговечности и экономической выгоды использования полимерных составов в строительстве.

Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов
Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Ночь стала слишком опасной: власти распорядились перекроить графики движения по всему Крыму
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Киев готовит беспрецедентный удар БПЛА: Россия перестраивает защиту неба под новые угрозы
Киев готовит беспрецедентный удар БПЛА: Россия перестраивает защиту неба под новые угрозы
Последние материалы
Золотой эшелон Колчака: куда исчезли 182 тонны сокровищ Российской империи
Сердце работает как турбина: этот домашний кардиокомплекс сжигает калории без пробежек
Каждый раз, когда гардероб переполняется: куда Лариса Долина девает лишние наряды и кому они достаются
Заплыв может закончиться в больнице: санитарные врачи обновили список пляжей Подмосковья
Не только пенсия: 4 выплаты и льготы после 60, которые вы могли пропустить
Мечты сбываются слишком дорого: звезда "Ворониных" решилась на обременительную сделку в Подмосковье
Утренний перекус стал миной: последствия выбора быстрых завтраков ударят по защите ребенка
Холодный дизайн больше не в моде: 3 цвета из 90-х снова захватывают интерьеры 2026
Мозг начнет разрушаться раньше: привычки, которые предопределили финал когнитивного здоровья
Пачка творога — и гора вкуснятины: творожные шарики на сковороде за 15 минут
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.