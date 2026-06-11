Личные границы стёрты окончательно: сын Децла эмоционально отреагировал на появление незваных гостей

На фоне громкого скандала, разгоревшегося вокруг квартиры покойного рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), его сын Антоний Толмацкий сообщил, что его начали преследовать журналисты.
В личном блоге молодой человек написал, что репортёры уже караулят его у дома.
"Вы прикиньте! Уже под моим домом караулила журналистка. Ещё раз на всякий случай напишу — комментарии я не даю. Ситуация не стоит даже трёх заголовков. Квартирный вопрос и семейные отношения — тема старая, как вечность. И так всё ясно. Наша семья — сами разберёмся", — заявил Антоний.
Напомним, поводом для общественного резонанса стал конфликт между Антонием и его матерью, вдовой рэпера Юлией Киселёвой. Сын хочет продать семикомнатную квартиру отца, а мать выступает против. Недавно Киселёва опубликовала видео, где Толмацкий-младший в грубой форме требует от неё покинуть жильё, чтобы сфотографировать его для объявления о продаже.
Ранее Антоний Толмацкий уже публично скучал по отцу, написав, что "всё бы отдал за папин борщ с острыми перцами", и жаловался на тяжёлую жизнь без его защиты.
Почему строители массово переходят на полимербетон. Анализ прочности, долговечности и экономической выгоды использования полимерных составов в строительстве.