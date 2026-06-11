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Каждый раз, когда гардероб переполняется: куда Лариса Долина девает лишние наряды и кому они достаются

Шоу-бизнес

70-летняя певица Лариса Долина, посетившая премию "МУЗ-ТВ", поделилась своей давней привычкой.

Лариса Долина
Фото: commons.wikimedia.org by Роман Горелов/АНО «Музыкальное сердце театра», https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лариса Долина

Оказалось, у неё есть чёткое правило на случай, если гардероб начинает ломиться от нарядов.

"Когда нарядов дома становится слишком много, я их раздаю своим студенткам. Мне не жалко с ними расставаться", — заявила знаменитость в беседе с kp.ru.

По словам артистки, это происходит регулярно: как только количество вещей превышает разумные пределы, она не копит хлам, а передаёт молодым дарованиям. Сама Долина не придаёт этому большого значения и считает, что вещи должны приносить пользу, а не пылиться в шкафу.

Ранее Лариса Долина призналась, что перенесла операцию на позвоночнике и временно сократила концертную деятельность.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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