Каждый раз, когда гардероб переполняется: куда Лариса Долина девает лишние наряды и кому они достаются

70-летняя певица Лариса Долина, посетившая премию "МУЗ-ТВ", поделилась своей давней привычкой.
Оказалось, у неё есть чёткое правило на случай, если гардероб начинает ломиться от нарядов.
"Когда нарядов дома становится слишком много, я их раздаю своим студенткам. Мне не жалко с ними расставаться", — заявила знаменитость в беседе с kp.ru.
По словам артистки, это происходит регулярно: как только количество вещей превышает разумные пределы, она не копит хлам, а передаёт молодым дарованиям. Сама Долина не придаёт этому большого значения и считает, что вещи должны приносить пользу, а не пылиться в шкафу.
Ранее Лариса Долина призналась, что перенесла операцию на позвоночнике и временно сократила концертную деятельность.
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