Мечты о большой семье и наследниках: Бузова заговорила о союзе с главным холостяком эстрады

Телеведущая и певица Ольга Бузова вновь дала понять, что мечтает о семье. На этот раз в интервью "Love-Радио" она неожиданно задумалась о возможном союзе с Григорием Лепсом.

Фото: Телеграм-канал Ольги Бузовой by неизвестен is licensed under public doman Певица Ольга Бузова

63-летний певец недавно стал свободен, и Бузова, по её словам, не видит в разнице в возрасте проблемы.

"Мне нравится, как сочетаются наши имена — Ольга и Григорий. Он теперь свободен. Он молодой ещё. Бесконечно ценю, уважаю его, но любовь это же не план. Должны возникнуть синергия и чувство. Любовь всем возрастам покорна, но мне важно понимать, что у нас могут быть наследники, чтобы мы что-то оставили после себя", — порассуждала артистка.

Ольга подчеркнула, что серьёзно относится к вопросу здоровья и готова предоставить потенциальному жениху все справки.

"Я сама готова все справки предоставить и у жениха потребую, чтобы знать, кого беру. Если что, Григорий, номер ты знаешь", — с улыбкой добавила она.

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